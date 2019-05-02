4vs.4協力對戰遊戲《Linqs Rings》手機版　5月中日本上市

日本Sumzap預定於2019年春天在iOS／Android等手機平台上推出，目前官網預約註冊人數突破30萬人以上的即時配對對戰動作新作《Linqs Rings》（リンクスリングス），宣布決定於2019年5月中正式在日本推出上市。

《Linqs Rings》為一款支援最多4vs.4協力對戰，讓玩家們可以與朋友一起協力合作，共同組隊在關卡上與敵方進行對戰，看誰先把對方領地攻佔下來的領地爭奪佔領型動作對戰遊戲。遊戲中也提供了多達15隻以上力量型／速度型／技術支援型等不同定位的角色讓玩家們選擇，搭配多達50種以上各式武器裝備，讓玩家們可以依照各自喜好進行人物養成，也讓對戰的變化性更加刺激豐富！

而這次官方除了宣布將預定於5月中旬推出遊戲讓玩家們爽快對戰之外，本作目前針對部分特定玩家所推出的體驗版將會延長一天，額外開放日本時間2019年5月6日17:30～19:30時段讓玩家們體驗；而遊戲目前也正在積極進行最後的Debug作業與最終調整，玩家們可以趁現在趕快先來進行預約註冊，等待遊戲推出後盡情享受這場爽快多人對戰的遊戲魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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