日媒公布「手遊合作對象」排名《進擊的巨人》榮登第一名寶座

隨著日本新年號令和的到來，近幾年興起的手遊產業也不斷的有新動作，但唯一不變的就是各種合作活動的誕生。不論是同一間公司作品間互相去串場的自家合作（例如《偶像大師灰姑娘》與《碧藍幻想》，又或者是《龍族拼圖》與《公主踢騎士》、《神聖之門》等等），或是大家常看到與動漫作品或者實體店面推出的跨界合作等等，日本有媒體就統計出手機遊戲聯名合作的排行榜，在此介紹前十名的合作對象作品給大家。

▼▼按圖放大，看日本就統計出手機遊戲聯名合作的排行榜前十至六位▼▼

+ 13 + 12 + 11

從第十名開始到第六名為止的作品不只有動漫作品以外就連實體店鋪的異業合作也很多，而對於許多動漫作品來說很多都是在推出時搭上風潮出一兩次合作後就結束了，但是像《北斗之拳》、《神劍闖江湖》等經典作品都會是遊戲一直想合作的對象。

▼▼按圖放大，看日本就統計出手機遊戲聯名合作的排行榜榜首名單▼▼

不論是《名偵探柯南》或《新世紀福音戰士》都是自推出以來超過 20 年以上的人氣作品，說是代表平成的動漫作品也不為過，而與其並列的初音未來在近十年以來可說是最當紅的虛擬歌手，與她合作的手遊除了造型以外使用她唱的曲子作為遊戲音樂的情況也不少。

而第一名則是與 8 款手機遊戲合作的《進擊的巨人》（合作作品：《為了誰的煉金術師》、《龍族拼圖》、《逆轉奧賽羅尼亞》、《白貓Project》、《神域召喚》、《劍與魔法王國 遠古的女神》、《Dragon Egg》、《召喚圖板》），作為近幾年最熱門的作品可以說不論在哪裡都能看到，再加上動畫新一季的加持下，各大手遊都想要找這個當紅炸子雞合作啦。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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