【Pokemon】澳洲插畫師繪伊貝進化形態　靚到網友呼籲官方採用

喜愛《精靈寶可夢》（Pokemon／寵物小精靈）系列的玩家想必都相當清楚「伊貝」（伊布）的特色吧？光是初期普通系的樣貌就萌殺了不少訓練師，但其中最為吸引人的便是其擁有高達九種進化形態的選擇特性。相信不少玩家都針對各個進化形態做了不少研究，但各位有沒有嘗試過去發揮自身的想像力來探索伊貝的潛力呢？

上方的作品為澳洲畫師 Abz Art 的傑作，伊貝在遊戲內並沒有維持在普通系狀態下進化的選擇，但該位畫師還是靠着自身的創意打造出了相當到位的想像作品，在 Reddit 上曝光後也獲得了玩家認同並迅速被推爆，但這並不是他唯一一個伊貝想像創作。

像是維持普通系狀態進化後的伊貝？（gamebase）

按圖看澳洲畫師Abz Art筆下其餘伊貝的進化形態▼

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以上皆為 Abz Art 所打造的伊貝進化想像創作，可以看到每一個都有相當明顯的屬性特色，但也都完善的保有顯見的伊貝外觀特徵，雖然這些設計是否會被官方的採用還屬未知數，但每一件作品都在 Reddit 上獲玩家推爆，就結果來說已可算是個相當成功的創作嘗試了。Abz Art 也有開設 instagram 頁面，各位若對他的作品有興趣也可前往查看更多相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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