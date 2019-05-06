MMORPG《太陽之都》即將啟程！台港澳代理確定、事前登錄同步開始

《太陽之都》這款大世界冒險MMORPG手機遊戲，日前由初心網絡科技股份有限公司 （ORIGIN MOOD LIMITED）宣佈取得台港澳獨家代理權，並將在台港澳地區全球首發。

原本的世界欣欣向榮，直至那場災厄降臨

在已被遺忘的時代，有一個崇尚生命的國度，太陽之都。子民順應天命安分守己。王子企圖用魔法實現永恆統治，卻被邪惡能量侵蝕。繼而殃及子民，被黑魔法變成瘋狂的怪物。或許觸怒了真正的神明，王宮無故沉入地底。千百年來，餘下怪物依然在外遊蕩。

MMORPG手機遊戲《太陽之都》（Gamebase）

貴族認為王宮下沉是神諭，他們不能隨便處置那些人類變成的怪物。可埋藏於王宮廢墟中的寶藏吸引了眾多冒險者，他們無視警告肅清怪物。關於對待怪物的態度使兩方分歧越來越大，最終形成兩大勢力，雙方水火不容。

而災禍的根源，王子，其實一直覬覦著世界，正伺機打開連接的大門一舉反攻。太陽之都的矛盾與命運，能否被前來的勇者拯救......

MMORPG手機遊戲《太陽之都》（Gamebase）

冒險物語傳頌的大世界，傳承神諭的魔法大地

《太陽之都》擁有宏大的世界觀及體系架構，遊戲中每一處的場景都如夢幻般舒坦，廣闊的荒野、深邃的監獄、灼熱的火山、漆黑的幽谷，隱秘的遺跡，燈紅的旅館。從角色創建到進入主要城市，遊戲中的每個細節都完美呈現，讓玩家感覺自己真實處於這個大世界之中。

冒險物語傳頌的大世界，傳承神諭的魔法大地。（Gamebase）

《太陽之都》整體風格採用了類似油墨紙的畫面質感以及營造復古感的泛黃色調。濃厚日系感覺，細膩遊戲場景具有歷史感，視覺表達非常亮眼。每一幅場景、每一個物件、每一名角色都似乎帶著自己的經歷站在你的面前。（點圖放大▼）

日語原聲NPC，譜奏太陽下遺失的心靈之光

冒險家與遊戲中登場的角色皆存在不一樣的契約。遊戲中每一位NPC，不僅擁有完善獨立的人物設定，每一位NPC都擁有自己的背景故事，性格特點。（點圖放大▼）

台港澳全球首發，事前登錄開跑！

《太陽之都》日前已經開放事前登錄，全城響起啟程冒險的號角，永不遺忘的勇者之心，勇者們集結出發，載滿幸福的冒險與期待。官方後續將持續為大家搶先公開更多遊戲相關資訊及活動，請鎖定《太陽之都》官方網站，掌握第一手資訊。

MMORPG手機遊戲《太陽之都》（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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