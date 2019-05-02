【童年崩壞】超音鼠全身毛？　盤點五套荷里活傷害日本的改編作品

2019年有兩部備受注目的美國改編日本作品的真人版電影，《POKÉMON 神探Pikachu》的多毛比卡超造型評價好壞參半，而另一部《超音鼠》中的造型卻是一面倒劣評如潮。不禁令人想起荷理活那些失敗的日本改編作品。

《超音鼠》將會在今年內上映真人版電影。

在日前正式推出的《超音鼠》預告片所見，超音鼠與比卡超同樣渾身是毛，就連手套的部份也改為充滿白毛的雙手。而且比例上也調整為腿長長，拉高了的人形身材，與遊戲中的超音鼠大有不同。

預告出街後，一眾網民紛紛表示「無眼睇」。有網民表示真人化後「無衫著又著鞋好怪」，以及不明白為何「高左咁多」。也有網民笑指這隻超音鼠儉像當年中國動畫《藍貓》，「做咩幫隻藍貓增高」。亦有網民比較即將上映的真人版「比卡超」，讚賞比卡超好看得多。

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+ 6 + 5 + 4

這個崩壞的超音鼠造型，令網民聯想到以往失敗的改編作品，不禁問一句「荷里活係咪有鋪癮好鐘意搞日本仔？」。其實荷里活也有相當成功的日本改編作品，但失敗的卻佔大多數。《Opener》現在為大家盤點歷來荷里活傷害日本傷得很深的改編作品。

【1】 《龍珠：全面進化》

被評為傷害力最強的電影作品。由角色的造型到劇情都是一等一的爛透，被全球《龍珠》粉絲批評得體無完膚。首先悟空由一個天真無邪的小孩變成了胡亂泡妞的高中生已是相當不智，而且特效更只達B片質素，令人失望。電影在爛蕃茄的14%評分，亦成為了漫改電影的最低標準。早前電影編劇更向《龍珠》粉絲致歉，可見電影質素是何等差劣。

【2】 《死亡筆記》

其實不論製作、演出甚至美學，這部電影都算是一流水準，但編編就是劇本出了大問題。原本的《死亡筆記》就是一部集中觀賞主角夜神月與不同對手鬥智鬥力的燒腦作品，但Netflix版本卻變成一套恐佈驚愕的奇情片，中間還加插不少讓粉絲覺得無謂的高中生愛情元素，令人百思不得其解。更別說L失望地變成了普通黑人角色，完全失去原著那種虛弱瘦削的特色。

【3】 《哥斯拉》

以下談及的這部不是2014年上映的那套大受好評的《哥斯拉》，而是98年不獲粉絲承認的《哥斯拉》。粉絲不滿的原因主要來自兩點，第一就是哥斯拉的造型在這個版本設定為異變的蜥蜴，失去了原版巨獸的威武；第二是改變了哥斯拉守護神的形象，變為一隻純粹攻擊人類的怪獸。而當中哥斯拉孵蛋情節，令電影被批評為是《侏羅紀公園》，根本不是《哥斯拉》。簡單而言，就是一套掛《哥斯拉》名頭賣恐龍的電影。

【４】 《北斗之拳》

這一部鮮為人知的96年改編作品，在評分網站IMDb只得3.9分，可想而知是何等爛透的作品。由於是B片的格調拍攝，製作組資金不多，此片也沒有什麼特效，令很多主角的絕招也變為相當可笑的動作。像北斗百烈拳，就拍成主角在對方身上抓癢般的感覺，令人發笑。由於畫面實在太好笑，也有人把它看成是另類cult片，而非一般爛片。

【5】 《美少女戰士》

早前有傳荷里活打算開拍《美少女戰士》真人版電影，令這部當年沒有發行的試片片段意外曝光。由於政治正確關係，演員包含了白人、黑人及亞洲人的面孔，而服裝亦由水手服變成恐怖的膠質裙，感覺更像是《恐龍戰隊》。再加上令人心寒的變身片段，大家都慶幸當年這套試片沒有發行。

而除了上述的電影外，荷里活也已經鐵定開《你的名字》及《One Piece》的真人版，令大家相當擔心，對日本的傷害恐怕還陸續有來。

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