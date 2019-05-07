「JAM HOME MADE」x JOJO　以貨幣製成的系列飾品讓人愛不釋手

電視動畫《JOJO 的奇妙冒險 黃金之風》與飾品設計「JAM HOME MADE」聯名合作的首飾開始接受預定。這個系列的飾品有一個粉絲非買不可的理由，那就是飾品本體使用義大利的100里拉面額貨幣所製作，戴着這樣的項鍊肯定也能感受到一陣地中海的微風輕吹吧！

「JOJO 硬幣項鍊／手鍊」系列，以100里拉硬幣製成喬魯諾替身「黃金體驗」與布加拉提替身「鋼鍊手指」的頭部外型墜飾，掛在銀鍊上看起來低調但質感十足！（點圖放大▼）

除此之外還有以喬魯諾的瓢蟲護身符與「黃金體驗」的植物生長能力為印象的戒指「JOJO 黃金之風戒指」、以一路護衛着特莉休的烏龜為墜飾的項鍊「JOJO M‧P 項鍊」、在龐貝遺跡中取得的鑰匙為墜飾的「JOJO 鑰匙項鍊」、以布加拉提能力變出的拉鍊為設計的項鍊「JOJO 拉鍊長鍊」等，每一項都是令JOJO迷一眼就愛上的設計。（點圖放大▼）

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目前可以在「JAM HOME MADE」的通販網站上進行商品預購，約今年7月下旬陸續發貨。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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