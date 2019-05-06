虛擬實境動畫《狼與辛香料 VR》Steam商店發售日確定

SpicyTails 將輕小說作品《狼與辛香料》改編虛擬實境動畫新作《狼與辛香料 VR》（原名：狼と香辛料VR/Spice&WolfVR）已於Steam商店正式上架，預定於6月4日正式販售，可支援 PC版上的Oculus Rift、HTC VIVE裝置並支援繁體中文、簡體中文、英文、日文字幕、日語發音。

《狼與辛香料》是小說家支倉凍砂2006年起發表的輕小說作品，描寫旅行商人羅倫斯在行商途中遇見自稱「賢狼赫羅」的少女，為了返回故鄉約伊茲森林而共同踏上旅程的故事而廣受讀者歡迎，小說作品也被改編為漫畫、動畫播出。

本次《狼與辛香料 VR》為新作動畫，並由作者支倉凍砂撰寫劇本，小說繪師文倉十擔綱人物設定，並由動畫版《狼與辛香料》主演聲優福山潤以及小清水亞美配音。新作動畫將從兩人的旅行中突遇傾盆大雨開始，羅倫斯與赫羅在樹林中的廢棄磨坊中避雨的經歷，玩家將透過虛擬實境帶來的嶄新體驗，與主角們一同分享這段時間，從預覽圖片看來，還會有製作麵包的互動情節。

《狼與辛香料 VR》最低需求配備可以Window 10 、Intel i3-4160T處理器、具備8GB記憶體以及 NVIDIA GeForce GT 740觀看PC版本的動畫畫面。但如果要以虛擬實境觀看，則需要至少Intel i5-4590/AMD FX 8350、NVIDIA GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 480的配備即可使用。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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