【劏房VR色情片】虛擬實景 AV殺入荔枝角入場無王管　警隨時上門

VR虛擬實景與AV色情影片的結合，帶來強烈的視覺衝擊，日本公司覷準商機，推出VR AV一體機。有香港公司引入此機，以「與女優感受前所未有的感觀世界」作招徠，於工廈間設房間予人時租，提供飛機杯、避孕套等一站式VR AV服務，收費最低一小時250元。香港01記者喬裝客人實測，發現店內採全自助式服務，物品用完即棄，VR機內有150條片任揀，當中有著名日本女優波多野結衣等。 據記者觀察，店舖的大門、房間門口、VR鏡頭抑或系統內部，均沒有張貼《淫褻及不雅物品管制條例》規定之完整版本的十八禁告示。整個入場過程毋須面對職員，也沒有人查身份證，變相18歲以下人士容易混入及接觸不雅物品。警方指發布或管有淫褻物品以供發布均屬違法，可申搜查令搜查有關處所。

香港01記者放蛇確認該公司以VR形式發布日本色情片。（林振華攝） 提供VR AV服務的公司位於荔枝角，客戶透過官網提供姓名、電郵、電話資料預約，然後轉帳或PayMe付款，負責人便會提供房間號碼及密碼，按預約時間前往，可使用VR機、「飛機杯」、「飛機蛋」、避孕套等物品。服務限時一小時，新張期間額外多送半小時，「飛機杯」套餐收費290元，「飛機蛋」則收費250元。 服務全自助 自慰用具用完即棄 香港01記者前往「放蛇」，發現舖頭面積約250呎，設有接待處及九個房間，每個房間僅10多呎。接待處、走廊及房間內皆沒有任何色情刊物。單位共有三部閉路電視，分別設在大門、接待處及走廊。房外放有垃圾桶，房內只放有VR機使用說明書、一張凳、一張檯、時鐘、紙巾，及一袋放有耳筒、避孕套及座墊等物品的膠袋，另有提供樽裝水，全部用完即棄。 記者輸入密碼取得鎖匙，打開放在走廊的物品櫃，取得VR機及「飛機杯」後，可入房睇片。當服務時間結束，記者離開房間，原本鎖上的大門隨即打開，懷疑公司職員透過閉路電視視察單位內情況。

職員﹕女優喺面前咁樣

據了解，職員會趁空場時間到上址清潔，一名男職員向顧客透露，提供「全自助形式」服務，房內不設電腦，透過VR一體機便可選擇想要的影片，更形容：「好真實，好似有個女優喺面前咁樣」，又問記者「有冇玩過VR或者有冇聽過SOD VR？日本好hit嘅其實。」記者以電郵向日本色情片製作公司SOD查詢，系統表示已收到電郵，但沒有回覆。

AV片版權人沒協助 海關難執法

記者試用VR機時，發現內有150條影片，影片內的男女主角私處皆有打馬賽克，而女優包括三上悠亞、明日花綺羅、波多野結衣等。未獲授權播放日本AV片，海關是否可執法？原來，日本色情片版權人漠視侵權行為造成海關執法困難。2016年至2018年期間，海關並未接獲涉及虛擬實景或由日本電影公司提出的侵權投訴。而海關需要得到版權擁有人協助確認侵權物品並承諾出庭作證，及有足夠證據時，方採取適當行動。

此店沒有在大門貼上有效警告字句，也沒有在每個VR一體機貼上告示。（林振華攝） 雖然海關執法遇制肘，但此公司並非無王管。電影、報刊及物品管理辦事處（電影報刊辦）回應指，在公眾地方放映的影片，會受《電影檢查條例》規管。此外，《淫褻及不雅物品管制條例》亦規管發布淫褻及不雅物品，包括影碟等。這些影像是否以VR模式播放，並不會影響這兩條法例的適用性。 店舖無張貼完整十八禁告示 據記者觀察，店舖大門玻璃貼有「18歲以下禁止內進」的簡單告示，但大門、房間門口、VR鏡頭抑或系統內部，均沒有張貼《淫褻及不雅物品管制條例》規定之完整十八禁告示。整個過程毋須面對職員，也沒有人查身份證，變相18歲以下人士容易混入及接觸不雅物品。 身兼淫審處審裁委員小組成員的社區前進召集人林兆彬認為，淫審處VR AV處理情況有如DVD光碟店賣「鹹碟（色情光碟）」，首先要有人向電影、報刊及物品管理辦事處投訴，政府跟進再決定是否交由淫審處裁定類別。一般而言，如果色情影片有打馬賽克，淫審處評定只屬「不雅」級別，店舖列明完整的十八禁告示，並且強硬禁止18歲或以下人士觀看，便符合《淫褻及不雅物品管制條例》規定。 就「十八禁」警告字句的長短及內容，律師梁永鏗則認為，可參考戲院三級電影做法，在入場前提醒觀眾「十八禁」而毋須張貼完整告示。他提醒一些涉及人獸交或兒童色情的物品，則「打格」也不能發布。

《淫褻及不雅物品管制條例》規定之十八禁告示 告示須符合以下格式 —— “WARNING: THIS ARTICLE CONTAINS MATERIAL WHICH MAY OFFEND AND MAY NOT BE DISTRIBUTED, CIRCULATED, SOLD, HIRED, GIVEN, LENT, SHOWN, PLAYED OR PROJECTED TO A PERSON UNDER THE AGE OF 18 YEARS 警告：本物品內容可能令人反感；不可將本物品派發、傳閱、出售、出租、交給或出借予年齡未滿18歲的人士或將本物品向該等人士出示、播放或放映。

根據說明書，客人在VR機畫面中選擇「File Manager」的App，選擇「遠端」進入目錄。（林振華攝）

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警﹕如懷疑有罪行 可向法庭申請搜查令搜

就今次的個案，電影報刊辦表示不評論個別個案，投訴人可考慮直接與辦事處聯絡，辦事處會按個案具體情況作適當跟進。淫審處指並無有關物品的分類統計。不過，發布淫褻物品的行為仍然受到警方規管。警方回覆指任何人發布淫褻物品，或管有淫褻物品以供發布均屬犯罪，如懷疑有罪行在某處所內發生，警方可向法庭申請搜查令搜查有關處所。

VR一體機為android系統

「香港首創成人VR體驗，讓玩家猶如進入電影般成為男主角。」店舖的官網更指可以令玩家感受前所未有的感觀世界，但其實VR一體機並不是高端科技。記者實測在VR機畫面中選擇「File Manager」的App，選擇「遠端」進入目錄，在圖片庫選擇影片後，在影片檔案庫內找回影片及播放，女優隨即呈現眼前。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑直言此VR機系統「肯定係一個android（作業系統）」，有別於將手機放入VR眼鏡的做法，直接將作業系統內置於VR機，並非高端科技。至於「遠端」介面，代表店方將影片放於一個伺服器（server），客人利用VR機「遠端」進入此伺服器看片，「個server未必好遠，可能只係隔離房。」