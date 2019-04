【劏房VR色情片】虛擬實景 AV殺入荔枝角入場無王管　警隨時上門

職員﹕女優喺面前咁樣

據了解,職員會趁空場時間到上址清潔,一名男職員向顧客透露,提供「全自助形式」服務,房內不設電腦,透過VR一體機便可選擇想要的影片,更形容:「好真實,好似有個女優喺面前咁樣」,又問記者「有冇玩過VR或者有冇聽過SOD VR?日本好hit嘅其實。」記者以電郵向日本色情片製作公司SOD查詢,系統表示已收到電郵,但沒有回覆。

AV片版權人沒協助 海關難執法

記者試用VR機時,發現內有150條影片,影片內的男女主角私處皆有打馬賽克,而女優包括三上悠亞、明日花綺羅、波多野結衣等。未獲授權播放日本AV片,海關是否可執法?原來,日本色情片版權人漠視侵權行為造成海關執法困難。2016年至2018年期間,海關並未接獲涉及虛擬實景或由日本電影公司提出的侵權投訴。而海關需要得到版權擁有人協助確認侵權物品並承諾出庭作證,及有足夠證據時,方採取適當行動。

《淫褻及不雅物品管制條例》規定之十八禁告示

告示須符合以下格式 ——

“WARNING: THIS ARTICLE CONTAINS MATERIAL WHICH MAY OFFEND AND MAY NOT BE DISTRIBUTED, CIRCULATED, SOLD, HIRED, GIVEN, LENT, SHOWN, PLAYED OR PROJECTED TO A PERSON UNDER THE AGE OF 18 YEARS

警告:本物品內容可能令人反感;不可將本物品派發、傳閱、出售、出租、交給或出借予年齡未滿18歲的人士或將本物品向該等人士出示、播放或放映。