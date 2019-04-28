化身怪盜團守護和平！《女神異聞錄》系列首款動作RPG《P5S》公開

【Persona 5 Scramble / 女神異聞錄5 Scramble / P5S PS4 · Nintendo Switch】日本Atlus宣布，預定於PS4／Nintendo Switch等主機上推出旗下人氣 RPG《女神異聞錄5》系列最新作《Persona 5 Scramble The Phantom Strikers》（ペルソナ5スクランブル ザ・ファントムストライカーズ，中文名暫稱，簡稱《P5S》），並同步公開遊戲最新設計宣傳影片讓玩家們欣賞。

《P5S》為一款由Atlus與光榮特庫摩旗下人氣動作戰術遊戲《無雙》系列開發團隊ω-Force共同合作開發的系列首款動作RPG遊戲，玩家們在遊戲中，將再度化身為「心之怪盜團（心の怪盗団）」的成員，為了守護城鎮的和平展開新的戰鬥與冒險；而且在這次遊戲中，將透過《無雙》系列開發團隊ω-Force的加入，帶給玩家們之前系列所沒有的全新爽快動作戰鬥快感，玩家們萬勿錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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