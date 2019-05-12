《Infected Shelter 感染避難所》開放早期登入　搶先體驗殺殭屍

由獨立遊戲開發商 Dark Blue Game 所開發並預定於今年推出的 2D 動作角色扮演射擊遊戲《Infected Shelter 感染避難所》（中文名暫譯），現已在 Steam 上開放早期登入，想要體驗砍草痛宰殭屍的感覺就快來體驗這款遊戲吧。

（《Infected Shelter 感染避難所》遊戲畫面截圖）

這次早期登入開放100多個地圖供玩家盡情探索，並有多種角色搭配要素，玩家可以打造出屬於自己獨一無二的角色，武器也十分多樣化，要拿吉他痛砸殭屍還是改造輪椅變成行動式武器庫就看玩家的巧思了。

遊戲除了豐富的單人模式要素以外，也提供雙人合作玩法，最大能夠支援四人連線遊戲，要一起同心協力對抗殭屍還是為了爭奪資源互相廝殺就看玩家的選擇了。官方表示本作有預計在今年冬季於推出完整版以及登上 PS4、Xbox One 和 Nintendo Switch 等平台上的計畫。想要搶先體驗的玩家快趁現在進入遊戲中大開殺戒吧。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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