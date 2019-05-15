Switch「乳」迷宮探索RPG《Omega Labyrinth Life》官網公開

《Omega Labyrinth Life》（オメガラビリンスライフ）：由D3 PUBLISHER預定於2019年內在Nintendo Switch上推出的「乳」迷宮探索RPG 系列最新作，於5月13日公開一個神秘的倒數網站，並表示網站上的歐派非常的纖細，如果觸摸的話將會發生「不得了」的事情喔。

對不少「紳士」來說《Omega Labyrinth》系列應該不會很陌生，作為一款RPG遊戲主打的可是色氣滿點的各種美少女，透過戰鬥讓女孩們變強以外連歐派都會變大喔，而作為系列第三部作品將在Nintendo Switch推出的《Omega Labyrinth Life》，除了承襲系統作的傳統遊戲方式「歐派鑑定」、「歐派猜拳」等互動系統以外，還可以透過學校生活來栽培花朵享受慢活生活，重建學園內美麗的庭院，讓玩家可以體會到被花卉與歐派包圍的樂趣。

+ 2

官方這次公開倒數網站可能是為了之後正式官網公開作準備，如果點擊了網站上某個地方就會看到有東西墜落到地球上喔，各位紳士們準備燃起你的「歐派」魂吶喊了嗎？

（《Omega Labyrinth Life》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO