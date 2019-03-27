【還原三國歷史】拆穿陸遜頑固保守真面目　大都督俾孫權罵到死？

這次，筆者將由社會角度切入，帶出陸遜較鮮為人知的世俗一面，還有從他的下半生，到悲涼的結尾。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

「東吳四都督」之譜系

《三國演義》有謂：「東吳大都督經過三度交棒，周瑜死前薦魯肅，魯肅死前薦呂蒙，呂蒙死前薦陸遜」。後世跟隨這個譜系，將四人並稱為「東吳四大都督」。根據正史嚴格而言，陸遜在夷陵之戰前夕，受孫權任命為「大都督、假節」之前，周瑜、魯肅、呂蒙均沒有「大都督」這個名銜。

都督一職的作用原本與監軍類近，都是監察軍隊及將領之官職。不過，由袁紹任命沮授、郭圖、淳于瓊為監軍各領一軍，還有陸遜以大都督身份指揮吳軍參戰夷陵等事例，可見，由漢末三國開始已經有部分勢力將監軍及都督當作「軍隊司令」。後來魏晉時期，都督與大都督變成了統領軍隊的司令官，比如司馬懿、司馬昭就曾經以大都督的名分攻打蜀國。雖說把周瑜、魯肅、呂蒙視為大都督是不符合歷史事實。不過「四大都督」這統稱聽起來威風凜凜，又易於理解，難怪後人也繼續這樣稱呼他們。

東吳大都督經過三度交棒，周瑜死前薦魯肅，魯肅死前薦呂蒙，呂蒙死前薦陸遜。（《三國志》遊戲畫面圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

說到「東吳四大都督」，還有一件事不得不提的，這就是交接途中的一些轉折點。按正史，魯肅臨死時，其實沒有點名接班人，那麼孫權起初找了誰來頂替呢？大名聽好了！他就是嚴畯，一個在SLG《三國志》武力值只有單位數的傢伙。據《三國志．嚴畯傳》，嚴畯是同鄉張昭推薦予孫權的學者，為人「性質直純厚」。可是，要一個連馬都不會騎的文弱書生去「督兵萬人，鎮據陸口」〔1〕，卻屬於強人所難。嚴畯也很有自知之明，堅決拒絕，甚至出動眼淚鼻涕，就是不想坐這個位子。孫權了解嚴畯意願，於是讓呂蒙接收魯肅的人馬。適才適所，這個道理孫權沒可能不懂。是不是孫權受不了張昭的嘮叨，特意找「可憐蟲」嚴畯來丢臭老頭的面子呢？（至於我就信了）

轉折點還有一個，雖說呂蒙的確推薦過陸遜為「偏將軍右部督」一起攻略關羽」。但事實上，呂蒙病重時，他託付的後任，反而是「膽守有餘」的朱然〔2〕，孫權遵從其言，任命朱然鎮守江陵。然而來到夷陵一役，朱然卻從屬於大都督陸遜之下。既然有如此機會，那就可以推測出，當時不服陸遜領導之吳將，朱然很可能正是其中一個。當然，既然陸遜多出奇計，擊退劉備，諸將之不滿也得到化解，成為歷史。

由邵峰飾演陸遜。（《三國》劇照）

豪族代表保守派

夷陵大火，將陸遜鑄成吳國大紅人，令他在軍事、政治兩方面發揮巨大影響力。大戰過後，陸遜官拜荊州牧，長年鎮守荊州重地。228年石亭之戰，陸遜再度受命為大都督，領導吳軍擊敗魏國大司馬曹休。政治方面，孫權更將自己的印璽交予陸遜，每當孫權要去信給劉禪及諸葛亮，以維繫同盟關係，都會先交予陸遜過目和修改措詞，再用孫權印璽封書送出。

在《三國志．陸遜傳》中，我們會發現陸遜對吳國內政及外交多作提議，字裏行間帶有深刻的豪族立場。此話要由南方豪族的性格說起，比起久經戰亂的北方豪族，南方豪族因相對穩定的環境，而保留了較豐厚的私兵及土地〔3〕。因此領主的性格比北方更為明顯，東吳將率領自家軍打仗，也不是什麼陌生場面。就算陸遜本人，亦曾被會稽太守淳于式指責在平定內亂的時候「枉取民人」（不外乎用作農耕或充當私兵）。將陸遜的上書建言歸納一番，其內政主張始終離不開「施德緩刑，寬賦息調」〔4〕八個大字，乍聽寬厚待民，更貼切卻應該說維護豪族利益。皆因法制寬鬆、減輕軍事負擔均有利豪族擴張，道理跟大商家的利得稅增加相差無幾。

由邵峰飾演陸遜。（《三國》劇照）

被罵死的那個他

陸遜為東吳鎮守荊州多年，顧雍死後，更取代其位成為丞相。他繼續駐留武昌鎮守荊州，名副其實成為東吳軍政的第一人。然事隔不久，東吳宮廷便發生了太子孫和與魯王孫霸的皇儲之爭，亦即是孫權人生最大的污點，「二宮之變」。當時孫和形勢岌岌可危，陸遜曾經上書予孫權，勸諫「太子正統，宜有磐石之固」。不過孫權聽不進耳，還派使者多次責罵陸遜，陸遜悲憤而死，時年六十三。

陸遜這種維護自身階級利益的保守派性格，孫權固然並非全盤接受。他曾經如此回應陸遜：「法令設立是為了防惡於未然，怎能不設刑罰威嚇壞人？」「至於徵稅，如今天下未定，事業需要大家支持方能成功。若果只是為守全江東，推行寬政固然夠用，然而一味坐守是很淺薄的想法。」〔5〕想起陸遜形象往往青春無敵，恍如新世代的象徵。但現實中的他，立場卻是既得利益者那套。在故事創作中，這種價值往往由大叔代表，還是臉孔打上濃濃陰影那種……不了，這種想像還是打住才有益身心。我還是想看帥哥，致各大三國遊戲廠商，請當我沒說過。

由張博飾演孫權。（《三國》劇照）

關於孫權任由孫和孫霸對立多年，令朝臣撕裂成兩派，到最後還來過一拍兩散（孫和被廢，賜死孫霸）。論者多認為孫權有意為之，目的是為了削弱豪族力量，鞏固君權。但是，縱然孫權有其道理，手段卻幾近失常，到頭來只證明他老態盡現，不像以往還會相信遠在他方的得力部下，還有耐心跟豪族玩利益角力，互取折衷點。

事實上，在孫權殺死陸遜後，因為其子陸抗將楊竺列出的「陸遜二十宗罪」逐一抗辯，孫權才消除對陸遜的疑心，後悔莫及。孫權與陸遜作為君臣，一個胸懷大志的理想主義者，一個世俗穩重的務實主義者，本身就是一對互補互助的組合。這對搭檔，有過推心置腹、過利益角力。但結尾如斯，怎能不教人唏噓不已。

註釋

〔1〕《三國志．嚴畯傳》注引《志林》：「（孫）權又試（嚴）畯騎，上馬墮鞍。」

〔2〕《三國志．朱然傳》：「虎威將軍呂蒙病篤。（孫）權問曰：『卿如不起，誰可代者？』蒙對曰：『朱然膽守有餘，愚以為可任。』」

〔3〕《抱朴子．吳失篇》：「僮僕成軍，閉門為市，牛羊掩原隰，田池布千里。」

〔4〕、〔5〕《三國志．吳主傳》

作者簡介：KANA

前遊戲雜誌編輯，現職日語翻譯，著作《打爆真．三國歷史》現於港台各大書局及電子書店有售。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/kanasangoku/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「東吳的「年少才俊」陸遜（下）」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01均不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）