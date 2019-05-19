【手遊】MMORPG《Logres Stories》情報公開　玩家可體驗各種職業

日本Marvelous宣布，預定於2019年在iOS／Android手機平台推出與日本Aiming（艾鳴）共同開發的手機新作《Logres Stories》（ログレス物語）與玩家們見面！

本作為雙方之前合作推出，全球累計玩家超過1,000萬人的《劍與魔法王國》（剣と魔法のログレス）系列最新作的王道MMORPG，遊戲中玩家們除了可以跟各式各樣夥伴們相遇並協力戰鬥冒險之外，還將會搭載單一世界制（相較於《劍與魔法王國》最多共有14個世界，但本作則是全部玩家都會在同一個世界裡一起冒險遊玩）的無縫切入戰鬥，以及不備職業所束縛的人物創角系統，搭配可以在原野釣魚或收穫作物製作料理獲得各種加成／補血效果等豐富生活要素，都讓遊戲趣味性更加提升，帶給玩家們更豐富的遊戲樂趣體驗！

另外在本作中，也將會收錄豐富的職業讓玩家們選擇使用，不管是近距離攻擊最大火力的「戰士」（ファイター）、可以承接敵人攻擊守護夥伴的「騎士」（ナイト）、能治癒夥伴的「治癒師」（ヒーラー）等各種職業，都可以讓玩家們自由選擇體驗，讓玩家們可以依照自己喜好進行選擇。除了可以自由選擇職業之外，遊戲中還將會搭載不受職業束縛的人物外觀創角要素，玩家們可以自由從四種類型的體型與髮型進行選擇，搭配豐富的服裝等設計，打造玩家自己專屬的人物外觀，盡情享受這場爽快的線上冒險！

+ 5 + 4 + 3

而在這次遊戲的故事背景方面，玩家們將在神秘聲音的誘導下，來到有七個種族居住的劍與魔法的不可思議異世界，並與天真浪漫的少女「拉瑪」（ライマ）等冒險者們相遇，一起對抗命運，與世界的歪邪相互對峙，在森林、海岸、港町、遺跡等各式各樣的關卡展開冒險，開啟一場巡迴著光與闇的全新「故事」！

+ 3 + 2

另外官方也宣布，將預定於日本時間5月29日～5月31日每天21:00～25:00舉辦Android版限定的CBT刪檔測試，並自即日起至日本時間5月27日18:00開放玩家申請封測招募（中選名單將於5月28日公開），預定招募人數5,000人，想要嘗鮮體驗的玩家們不妨現在就趕快上官網申請預約，以免錯失搶先體驗遊戲的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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