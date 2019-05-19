Breakup Tours X CGA香港電競館　推失戀人士打機體驗團搞邊科？

人總需要勇敢生存，失戀時你會如何度過？有否想過打機發洩一番？（是打機請別聽錯是某英文字母）香港電競館CGA近日就聯同初創企業Breakup Tours推出一個「抵抗失戀沖喜套餐」，讓失意人以電競療傷，情場失意、戰場得意，聽落幾搞笑、背後原來也頗具意義。

雖然《破壞之王》中「魔鬼筋肉人」一心為了騙外賣仔的錢，但對失戀者來說有人幫一把肯定是好事。Breakup Tours可說是一間極為有趣的初創企業，他們的業務是專為失戀及單身人士提供戀愛治療平台，創辦人看準失戀消費者的高價值市場，別出心裁地製作大量種類的散心活動，如行山、游水、旅行、DIY工作坊等等，過程中可以認識新朋友，放下前度重新出發，對不少受情傷人士來說的確也極有幫助。

CGA eSports Stadium是全亞洲最大型的綜合電競館，並是香港首間達到GeForce 3星認證電競館。

而今次他們就和香港電競館CGA eSports Stadium合作，以打機為主題推出活動，所謂「抵抗失戀沖喜套餐」當然不是有達叔或達哥教你無敵風火輪，而是電競體驗。參加者不限男女，套餐內容包括全城獨家電競館全館導覽、1小時電競鬥陣體驗、精美午餐、VR遊戲體驗券、CGA Store現金券等等，詳情可瀏覽Breakup Tours​官網。另外還有「一方失戀 四方支援」5人版套餐，可以和朋友一齊玩，忘卻傷痛。當然，A0人士也可以參加，或許聽過其他「機友」的失戀經歷後，會發現「其實毒L一個更開心」還是繼續打機好。