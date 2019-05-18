【瘟疫傳說：無罪攻略】全植物標本、禮物、奇珍、鍊金術卡車收集

遊戲動漫
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瘟疫傳說：無罪共有四種收集品，分別是Hugo's Herbarium（雨果的植物標本）、Gifts（禮物）、Curiosities（奇珍）以及Alchemist Carts（鍊金術卡車），以下為大家整理全收集品的位置及取得法。

瘟疫傳說：無罪​ 四種收集品效率收集方法

瘟疫傳說：無罪共有四種收集品，分別是Hugo's Herbarium（雨果的植物標本）、Gifts（禮物）、Curiosities（奇珍）以及Alchemist Carts（鍊金術卡車）。作為一個劇情向遊戲，個人建議第一次玩本作時不要考慮太多攻略、收集，而是以自己步調先體驗故事，通關後再回頭收集物品（反正玩過一次後再過關就很快了）。

比對圖鑑、攻略和章節選擇中所標示的完成度便可知自己錯過了哪些收集。

遊戲很貼心地設有章節選擇功能，還會標示出該關卡內的收集品數目及玩家的達成度，再將以下攻略和自己的Codex（圖鑑）對照一下就能知道自己漏掉了哪個收集品。只是在回收收集品的過程中要注意是每個關卡到達一定位置後就不能回頭，如果錯過了收集品就只能由該章節重頭開始了。最後是所有收集品都是一拾取就馬上儲存不會失去；所以撿齊一個章節的收集品之後不用理會什麼失去關卡進度，回到主畫面再選另一關繼續收集即可

章節選擇畫面中會顯示每一關的收集品種類及數量，以及玩家的完成度。

考慮到遊戲的機制和關卡設計，比起分類別介紹，按章節整理會容易得多；又由於收集內容較多，全收集攻略分成數份文章，各關卡的收集攻略請到以下各文查看：

【瘟疫傳說：無罪攻略】第1至3章．植物標本、禮物、奇珍收集
【瘟疫傳說：無罪攻略】第4至6章．植物標本、禮物、奇珍收集
【瘟疫傳說：無罪攻略】第7至9章．植物標本、禮物、奇珍收集
【瘟疫傳說：無罪攻略】第10至12章．植物標本、禮物、奇珍收集
【瘟疫傳說：無罪攻略】第13至17章．植物標本、禮物、奇珍收集
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