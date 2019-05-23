Switch《多啦A夢 牧場物語》免費體驗版即日開放下載！

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 6 月 13 日起在 Nintendo Switch 主機上推出，Switch 繁中版／PC Steam 繁中版目前則是分別預定於 2019 年 7 月 25 日／2019 年秋天上市，將人氣動漫 IP《哆啦A夢》與知名遊戲系列《牧場物語》相結合的《哆啦A夢 牧場物語》（Doraemon Story of Seasons／ドラえもん のび太の牧場物語），宣布自即日起正式在日本任天堂ｅ商店推出遊戲免費體驗版讓玩家們下載試玩。

《哆啦A夢 牧場物語》為日本萬代南夢宮娛樂與《牧場物語》Marvelous 共同合作，以人氣動漫 IP《哆啦A夢》為題材，由 Brownie Games 負責開發製作的《牧場物語》系列最新作。遊戲中玩家們雖然將《牧場物語》系列粉絲們熟悉的戀愛結婚要素拔除，但卻會加入哆啦A夢、大雄等玩家們熟悉的原作動漫版角色們登場，讓玩家們在使用各種秘密道具經營自己牧場城鎮之餘，也能透過故事劇情與角色互動培養好感度，一起體驗一場充滿友情親情的感人故事冒險！



而在官方自即日起推出的免費體驗版方面，將會收錄包括作物的栽種、動物的照顧等可以讓玩家們體驗基本牧場生活樂趣的遊戲內容，喜歡系列作與《哆啦A夢》動漫的粉絲們，不妨現在就趕快先來下載體驗看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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