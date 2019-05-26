【神探Pikachu】比卡超初期設定照公開！冇毛面頰似腫瘤險崩壞…

【神探Pikachu】由死侍賴恩雷諾士 （Ryan Reynolds）擔任配音，以知名 IP《寶可夢》（港譯：《寵物小精靈》）為題材的美日合作電影《POKÉMON 神探Pikachu》，自推出以來好評不斷，想必許多粉絲們都已經前往電影院朝聖過了吧！但大家可知道，大家在大螢幕中看到，包括比卡超（統一譯名：皮卡丘）等在內的Pokémon們，在電影初期設計時又是什麼模樣？如今，擔任電影概念美術的「RJ Palmer」，也特地公開自己考案的初期設計概念美術，讓粉絲們可以看到在 RJ Palmer 筆下不同於電影版，比卡超不為人知的另一面！

「RJ Palmer」為之前曾在 Ubisoft San Francisco Studio 任職的設計師，過去也曾推出以「Realistic Pokemon」為名的各種Pokémon擬真化的插圖美術，並在 DeviantArt 等 SNS 社群網站投稿讓其他人欣賞。而且除了之前的Pokémon之外，他也曾針對目前最新發表，預定於今年冬天在 Nintendo Switch推出的系列最新作第八世代《寶可夢 劍．盾》中登場的新一代御三家繪製擬真版插圖，並同樣受到許多粉絲們好評。

（RJ Palmer）

據「RJ Palmer」表示，比卡超在電影初期的設計概念美術上，其實有參考知名演員「丹尼．德維托」來進行設計。這位知名演員同樣擁有身高不高（才 147cm），豐富肢體動作與聲音演出等獨特演技特色，而且當初 N3DS 版《名偵探皮卡丘》推出時英文版也曾經有人提出希望他擔任配音，因此在電影版比卡超設計時，其實就有以他作為範本來進行比卡超的想像與設計。

而在比卡超的表情變化方面，「RJ Palmer」也補充，由於比卡超可以自體發電（不是用愛發電），因此在設計時傾向「因為導電的關係，所以比卡超的臉頰沒毛」這樣的想法，所以在原案設計時比卡超的臉頰斑點是沒有毛的。但結果在最終版，還是決定讓他臉頰有毛，同時也把斑點縮小，這樣的最終設計改善也讓比卡超在電影版推出後受到許多粉絲們喜愛。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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