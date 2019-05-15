復仇者聯盟X神探Pikachu？當復仇者被惡搞成「百變怪」...

以下內文有《POKÉMON 神探PIKACHU》劇透，請斟酌瀏覽！

荷李活第一部美國真人版電影《POKÉMON 神探PIKACHU》（POKÉMON Detective Pikachu）已經於全球上映，讓所有人的童年回憶「比卡超」走入真人世界，這部寵物小精靈電影很快就吸引了大量粉絲進戲院捧場，讓《POKÉMON 神探PIKACHU》上映不到一周就已經超過1.7億美元票房，不過看完電影的你，對於哪一隻小精靈最有印象呢？

以下內文有《POKÉMON 神探PIKACHU》劇透，請斟酌瀏覽！

看完《POKÉMON 神探PIKACHU》電影劇情的觀眾，肯定都知道「百變怪」在這部電影大展神威，身為反派神奇寶貝的百變怪在最終大戰時，精彩地不斷切換神奇寶貝身分，甚至是變成男主角心儀的對象（《POKÉMON 神探PIKACHU》22歲美女主角「記者」露西（Lucy），一雙水靈大眼讓她搜尋度暴增！）讓對方無法下手。不過百變怪雖然能夠變成世間萬物，即使外型再如何神似，百變怪的眼睛永遠都會漏餡。

百變怪版比卡超相當有名，由於是「盜版」，百變怪即使變成了任何神奇寶貝或人類，都還是無法掩蓋住牠那一雙「豆豉眼」。（twitter@marocthecasbah）

初代復仇者遭惡搞成「百變怪」（點圖放大▼）

許多網友都對這一系列百變怪版Marvel超級英雄的改圖感到爆笑不已，同時也讓不少人更想要養一隻百變怪：「在家裏養一隻百變怪，第一天變黑寡婦，第二天變成緋紅女巫多棒……只不過記得要幫她們準備一副墨鏡」、「只要別盯着牠的眼睛看，復仇者身體其他地方還是可以的」、「百變怪這對眼睛真的是很多人的童年陰影，在看《POKÉMON 神探PIKACHU》就有小孩嚇哭了」。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】