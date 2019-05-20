【神探Pikachu】簡單推理故事　Pikachu表情和Deadpool配音成賣點

作為Pokémon粉絲的我，當然要看《神探Pikachu》（英語版）啦！那毛茸茸的質感、表情多多，真是可愛到極！

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首先利申，我沒有玩過同名遊戲，所以不知道劇情是否有改編，也對劇情走向全不知情。先講譯名，香港發行商非常聰明，完全撇除了會惹起爭論的譯名──沒有用精靈寶可夢、神探皮卡丘，而是起名為《Pokémon神探Pikachu》，應記一功。

比卡超毛茸茸、表情多多，可愛到極！（《神探Pikachu》劇照）

接下來開始要講電影本體了。畫面與Pokémon做得非常唯美，如果遠鏡看小精靈的話，像真度極高，其實也不太應該吹毛求疵求真實感，因為本身小精靈就不存在啊！所以這裡我是收貨的，至少沒有像超音鼠那樣走了樣，釀成關公災難。

超音鼠電影版走樣，釀成關公災難（《音速小子》劇照）

其次就是劇情，再次強調，我沒有玩過同名遊戲，所以不知道劇情是否有改編，但它基本是一個推理故事的格局，也正因如此，才不會像其他動畫或遊戲般容易爛掉。它本身具有故事的骨架，但屬於初階推理布局，一旦閱讀推理文本得比較多，便容易看穿什麼葫蘆賣什麼藥，故此整個劇情不算有驚喜──我沒有看穿那個布局就是了，不是推理狂熱分子讓我可以充分享受這齣電影，真是太好了。

不過，這齣電影就是fans向，在市場策略上是對極的策略，可是無法吸納更多新觀眾，問身邊朋友有沒有看過，大家都一致表示沒有，因為不特別喜歡Pokémon。同時，其實這齣電影缺少了Pokémon也可以做下去，賣點其實只有兩個：賣萌的Pikachu和Ryan Reynolds配音，沒有高深道理，只是貫徹Pokémon「人類和小精靈和平共存」的訊息，我想首輪影評激讚是在於這部作品改編得相當出色，各種設定、畫面都恰到好處，那又確實抵讚。

電影沒有高深道理，只是貫徹Pokémon「人類和小精靈和平共存」的訊息（《神探Pikachu》劇照）

喜不喜歡比卡超都好，裡面總有一隻Pokémon可以迷倒你，例如萬年天然呆的傻鴨，可愛度爆燈！吸盤小丑的煩膠默劇也甚有喜感，如果還未看的朋友，快點入場觀看吧！片尾還有意外驚喜呢，不知道Marvel會否想聯同任天堂搞個Hero crossover Pokémon宇宙呢？

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「神探Pikachu或過譽？合格有餘的改編電影」​】

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