【MHW 攻略】歷戰王滅盡龍：散彈重弩10分鐘單挑心得

《Monster Hunter World 魔物獵人世界》在Iceborne前的最後歷戰王滅盡龍難度媲美「極貝」，野團的貓車率亦很高。不過幸好它不是「極貝」的多人血量設定，單人挑戰的話絕對比野團有更高成功率。以下就提供一個比較安全的散彈重弩單挑心得：

散彈重弩 vs 歷戰王滅盡龍：



散彈重弩輸出高之餘又可以裝盾，是比擴散流重弩更安定的選擇。因為歷戰王滅盡龍的體型極大，一發散彈常常能打出5~7個點，在打中白針弱點時每發傷害達120~200，而且連射率高又能瞄準部位確實打中，不時能打停甚至打跌滅盡龍，而且亦能有更長時間防止牠變黑。重弩裝盾的性能優秀，可簡單擋下絕招飛撲以及新招無預警飛撲，也不需帶耳塞，整體而言對滅盡龍有良好的應對力。

散3高火力，技術含量又低，10分鐘內可以打完（遊戲截圖）

裝備需求：

要玩到散彈重弩還是要那把大家熟悉的武器，「鎧羅突擊弩 賊」，如果刷不到的話，非常抱歉地效率將會差很多。安全起見零件方面選擇反動、近身強化及盾牌，而客製可選兩個會心或1會心1吸血。防具方面，3件冥燈幽火γ是基本條件，視乎有沒有解放珠而決定部位，必要技能是散彈強化、無屬性強化、裝填擴充、彈丸節約(燈幽火γ組合技)。其餘的可谷高會心、超會心、攻擊為主，因為不是Time Attack向，也非常建議配體力增強。

影片示範：

各區詳解：

8區：一開始的區域大家都很熟悉，因為歷戰王滅盡龍HP70%以上時比較散慢，此區也是最大的輸出地點。吃點加攻藥、拾起爆裂結晶，裝上不動衣裝就可開戰，盡量在牠的側前方射頭及手令其失衡，保持頭及雙手不要變黑。要注意的是天井陷阱的使用時機，盡可能在牠快要變出白針時才使用，如是者打Down時就能有最高的輸出。在有風險時記得停止射擊自動擋格，如果牠使出一般飛撲，重弩的長距離翻滾可一下翻到後面避開。

落陷阱時最好有部位是白色狀態

9區:來到9區歷戰王滅盡龍多數會出絕招飛撲，迴避後便穿上轉身衣裝開戰，留意不要被小抓擊傷害太多便可。此區有機會出現炎王或鋼龍亂入，看到時待牠們爭奪地盤後才繼續打。如果傷害夠多，在此區歷戰王滅盡龍已會瀕死想回巢，此時可射爆裂結晶阻止牠。

轉身衣裝令重弩更加無腦，要留意時刻做動作避免用了擋格而不是轉身（遊戲截圖）

最後階段：歷戰王滅盡龍回巢；射光爆裂結晶；或者不幸死戰時，可先在營地換上強打衣裝，穿上後射頭，幾發散彈已能將之擊暈，在最後的最難階段能製造出緩衝時間。