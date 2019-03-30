人氣RPG《伊蘇IX》遊戲官網啟用　世界觀背景丶登場人物公開

日本 Falcom 預定於 2019 年秋天在 PS4 主機上推出的人氣動作 RPG《伊蘇》系列最新作《伊蘇IX：Monstrum Nox》（イースIX モンストルム・ノクス），宣布自即日起正式啟用遊戲設計官網，並公開遊戲登場人物與特別異能動作等最新情報給玩家們知道！

日本 Falcom 預定於 2019 年秋天在 PS4 主機上推出的人氣動作 RPG《伊蘇》系列最新作《伊蘇IX：Monstrum Nox》（イースIX モンストルム・ノクス），宣布自即日起正式啟用遊戲設計官網，並公開遊戲登場人物與特別異能動作等最新情報給玩家們知道！

日本 Falcom 預定於 2019 年秋天在 PS4 主機上推出的人氣動作 RPG《伊蘇》系列最新作《伊蘇IX：Monstrum Nox》（イースIX モンストルム・ノクス）（gamebase）

世界觀背景

在這次的《伊蘇》系列最新作中，將會以監獄都市「巴爾杜克」（バルドゥーク）做為舞台。這座位於系列粉絲們熟悉的「艾斯塔里亞」（エステリア）東北的半島上的都市，為「羅門帝國」ロムン帝国）的屬州「葛里亞．艾爾特林肯」（グリア・エルトリンゲン）的主要都市群之一。由於城市裡有著巨大的監獄存在，因此而得到「監獄都市」的別名，在城鎮裡除了以監獄為中心擴充城壁等設施外，也可以看到它過去城塞都市時代的殘留痕跡。



另外，由於該城市位處交通要衝，因此商旅絡繹不絕，在城鎮裡也有許多以旅人或商品為對象的宿屋、酒館與交易所等設施。近年來，為了應付廣大民眾，許多劇院、公共浴場等大眾設施也愈來愈完善。但最近，由於街上常出現被稱為「怪人」的異能者們引起各式各樣的騷動，因此而使得居民民心動盪；而玩家們在這次遊戲裡，也將再度化身為紅髮冒險家亞特魯，並在這座有著顯著高低差的新舞台上，與這些有著獨特「異能」的怪人們展開新的交集與冒險！

在這次的《伊蘇》系列最新作中，將會以監獄都市「巴爾杜克」（バルドゥーク）做為舞台。（gamebase）

巴爾杜克監獄（バルドゥーク監獄）

位於城鎮內部最深處，羅門帝國目前規模最大的監獄設施。雖然原本是守護國境的要塞，但經過大幅改建之後，如今則是被拿來當成監獄使用。由於入口只有正面的吊橋一個而已，周圍州是險峻的岩壁與城濠，因此要逃獄近乎不可能。由於過去這裡也被拿來監禁對帝國進行批判，被當成政治犯的人，因此附近居民對這座監獄感觀都不太好。

位於城鎮內部最深處，羅門帝國目前規模最大的監獄設施。（gamebase）

登場人物

1.「白貓」（白猫）／攻擊類型：格鬥



專門從富人層偷取金或，並分發給貧民區的貧民，以巴爾杜克作為活動範圍的義賊怪人。或許是因為常與居民互動的關係，因此在街上常有輕巧華麗的演出動作，擅長活用貓一般的輕巧與靈活使用高速打擊攻擊來與敵人戰鬥。

「鷹」／攻擊類型：雙劍

號稱「天誅」會在街上隨機砍人的怪人。不只酒品很差，還是個粗暴的戰鬥狂，因此只要有人找碴就會抓狂跟對方打起來，或是也常自己製造許多麻煩引起他人困擾。在巴爾杜克出現的怪人中，它也是其中最欠缺協調性的存在，其他怪人也常對他感到麻煩。

遊戲系統「異能動作」（異能アクション）

在本作中，與之前系列最大不同，就是針對遊戲內登場怪人們加入了超常的能力「異能」，這些異能除了戰鬥外，在關卡冒險探索的時候也占了重要的要素，玩家們可以透過在城鎮、原野、迷宮等各式各樣的場所發動這些異能，藉此來進行陷阱解除或是通路發現，讓自己冒險的區域範圍更加擴大。而且隨著作為夥伴的怪人愈多，在探索時能使用的異能動作種類也會隨之增加更多。

異能動作「天空散步」

能在垂直的壁面上不斷往上前進的異能，在部分迷宮與與探索區域裡，可以利用該項異能發現新的通路，而在城鎮中使用這個異能，有時候說不定也能在高處有意外的收穫？

異能動作「天空散步」（gamebase）

異能動作「猛禽之翼」（猛禽の翼）

能張開巨大的翅膀，長時間在天空進行滑翔飛行的異能。如果從高處使用，能夠滑行移動的距離也會增加，依照玩家使用方式，將有助於玩家一口氣擴大行動範圍。而在戰鬥中，這個技能能幫助玩家們閃躲敵人攻擊，或是從上空展開奇襲對敵人展開突擊。

異能動作「猛禽之翼」（猛禽の翼）（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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