全新RPG《Last Idea》評測　裝備靠運氣、進化走向可自調

身為新人寶物獵人的玩家，在意外的情況下邂逅了一位失去記憶的少女，兩人在這未知的世界中進行冒險，與各種志同道合的朋友相遇之外，還會遇到各式各樣的敵人阻擋你們的腳步；《Last Idea》（ラストイデア）為角色扮演類型的遊戲，遊戲採用直觀的戰鬥方式，玩家必須多加隨機應變才能滿足關卡的需求，想要來個不一樣的冒險？不妨考慮看看。 （《Last Idea》目前僅有在日本商店上市。）

與同類型 RPG 不太一樣的地方在本作的裝備無法透過轉蛋的方式取得，玩家只能透過不斷的挑戰關卡、前往各處探索才能取得想要的裝備，也可以透過交易的方式取得一些自己打不到或想要的裝備。遊戲關卡並非每次都會掉落特稀有的裝備，因此若有多的高品質裝備記得要留下來與其他玩家交易。

+ 4 + 3 + 2

遊戲主要為打寶類型的玩法，除了單人模式外，也有提供多人模式供玩家挑戰，無論是單人或是多人模式，都建議把自己的技能使用方式修改成自己慣用的為主，才不會在想要使用技能的時候老是覺得不方便、按不出來。技能點數在角色升級後會進行發配，想要怎樣的進化走向可以自己調整，至於要專精還是要學習更多類型的技能就看玩家自己的想法囉。

《Last Idea》對於不喜歡轉蛋抽裝（臉太黑抽不到好東西、或者厭倦做日常存寶石抽轉蛋）的玩家來說，靠自己的實力拚裝備也算是一個不錯的選擇，如果想偷懶也可以設置自動戰鬥來進行挑戰，刷多了總有機會能刷到自己想要的裝備，可以更輕鬆的體驗遊戲樂趣（難度較高的關卡與多人關卡還是建議手動會比較好）。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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