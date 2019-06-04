《白色鋼鐵X》發售日公開　Switch／PC／PS4版同步推出

日本 Inti Creates 預定於 Nintendo Switch 主機上推出的新作遊戲《白色鋼鐵X The Out of Gunvolt》（白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT，中文名暫稱），宣布將於 2019 年 9 月 26 日正式推出上市，而且屆時也將會同步推出 PC／PS4 版本登場，定價下載版 1,815 日圓（約HKD130），附遊戲中登場電子謡精「RoRo」（CV：峯田茉優）歌曲 CD 同梱，且內含初回生產特典（女主角 DLC服裝）一起同梱的包裝版 3,818 日圓（約HKD273）。

《白色鋼鐵X》為官方繼之前 2014 年在 N3DS 主機上推出的《蒼藍雷霆 鋼佛特》、2016 年推出的《蒼藍雷霆 鋼佛特 爪》之後所推出的系列最新作，遊戲背景定位為《蒼藍雷霆》系列的番外篇，在這次遊戲中，將以之前登場，被稱為「白色鋼鐵X」的神祕少年「Acura」作為主角，在操作性與難度平衡等方面都將會更加優化，讓玩家們能夠更加容易遊玩體驗，享受正統 2D 橫向卷軸類型動作闖關冒險遊戲的樂趣與魅力！

點圖看《白色鋼鐵X》優化版角色 ▼

另外在本作中，除了將會加入傷害無效化與 HP0 時可以發動的覺醒等，各種針對初學者玩家設計，讓玩家們更容易遊玩體驗的系統要素之外，玩家們還可以透過夥伴機器人「RoRo」在任務中變身成「電子謡精」歌姬精彩熱舞演唱來增加遊戲演出魅力等豐富樂趣，也是喜歡之前《蒼藍雷霆》系列的粉絲們到時務必要來體驗看看的唷！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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