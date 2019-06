《白色鋼鐵X》發售日公開　Switch／PC／PS4版同步推出

日本 Inti Creates 預定於 Nintendo Switch 主機上推出的新作遊戲《白色鋼鐵X The Out of Gunvolt》(白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT,中文名暫稱),宣布將於 2019 年 9 月 26 日正式推出上市,而且屆時也將會同步推出 PC/PS4 版本登場,定價下載版 1,815 日圓(約HKD130),附遊戲中登場電子謡精「RoRo」(CV:峯田茉優)歌曲 CD 同梱,且內含初回生產特典(女主角 DLC服裝)一起同梱的包裝版 3,818 日圓(約HKD273)。