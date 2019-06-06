在《魔獸世界》當個吟遊詩人！玩家自製插件置入音樂演奏功能

Blizzard在2008年釋出《魔獸世界》推出新英雄職業「吟遊詩人」愚人節笑話時，想必是引起了不少玩家的關注吧？雖然官方至今還是沒有讓這個玩笑成真，但這項職業到現在還是不少玩家期望實裝的遊戲內容。不過即便官方沒有這方面的打算，不少狂熱粉絲也找到了另類的方式來打造這項英雄職業。

上方為玩家LenweSaralonde所打造的《魔獸世界》客製化插件「Musician」，裝上後便可在遊戲內當個吟遊詩人，提供了16種樂器音效供玩家選擇，可透過設置按鍵來即興演奏曲子或自行編曲並交由插件負責演出，也可運用自動撥放功能來演出完整曲目的MIDI檔。

但很可惜的是該插件只有涵蓋音樂演出的部分，玩家想要角色在外觀上更接近吟遊詩人樣貌的話還得再找其他模組相關的插件才能達成，音樂演奏的部分也只有同樣安裝「Musician」插件的人才可聽見，但整體來說已算是目前相當接近「吟遊詩人」這項指標的作法了。玩家若有興趣嘗試或是想了解更多關於該插件的資訊，可前往其Curse Forge頁面查看更多內容。

即睇《魔獸世界》「Musician」插件截圖▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO