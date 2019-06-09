E3 2019：Apex Legends Season 2新角色Wattson！新武器 Rank模式

《Apex Legends Season 2》於E3 2019前夕EA Play中公布新角色、新Ranking模式及新武器。名為「Battle Charge」的第二季新加入英雄「Wattson華森」更是前所未有的戰略型新角色。

Apex Legends Season 2新角色

Wattson華森

Wattson華森是一直以來都是Apex Legends中老面孔，不過並非一位戰鬥人員，而是她正是競賽電子工程師之女。她對於電力的規律性以及可預知的流動，比世界上的其他東西還容易理解。可惜她父親於Apex Legends開幕當天去世了，只留下她一人。就在人生低潮參賽者邀請了她一起進入競技世界。Wattson決定利用她非常熟悉的「競技場」以及「電力」，打造電考柵欄摧毀來襲、補充防護罩及利用電塔來壓制戰鬥。她的戰術技能為「邊界安全」，以連製作電閘傷害及令敵人減速；被動技能為「天才火花」，於電閘範圍內可快速回復絕招以及提升戰術技能恢復率；而大絕則是可以摧毀所有來襲彈藥（包括並修補受損防護罩Shield的電閘。

因為她的招式大都是防守輔助系的技術，因此小隊的戰略合作更為重要，絕對可與生命線Lifeline組成最強的伙伴，非常強勁的角色之一。

全新角色Wattson，擁有操控電力的力量。（EA）

Wattson其他細節解說（按下圖放大）

+ 5 + 4 + 3

新武器L-Star亦會在《Apex Legends Season 2 Battle Charge》中登場，新武器正是以前《Titanfall 2》出現過的武器，全自動步射空投槍，相信將會都是十分強的武器。另外，還會加入Rank模式，玩家可以由銅級升至Apex Predator級，可獲不同的獎勵。

Apex Legends Season 2（第二季）Battle Charge將於7月2日正式推出，各位Apex英雄們又是時候上線食雞了！

其他新要素（按下圖放大介紹）