E3 2019現場試玩：Polymega一機玩盡經典PS、SS等光碟懷舊遊戲！

近年懷舊潮興起，每一間遊戲廠都「復刻」推出舊遊戲舊主機，早年有紅白機、超任mini以及NeoGeo mini、PlayStation Classic，而接下來亦會有MegaDrive mini和PC Engine mini。如果早已儲落舊遊戲的玩家，雖然大可以利用「RetroFreak」一機玩盡多款舊卡帶遊戲，但仍未對應CD。其實早年外國早已有科創公司，研發比「RetroFreak」更強的多合一機「PolyMega」，它可以利用不同模組玩盡舊卡帶遊戲外，更對應不少CD媒體的舊遊戲。開發良久，最近終於有實物於E3 2019展出及試玩，現場立刻為大家實試。

PolyMega早在2017前已公布，那時的名稱為「Retroblox」，經過多次的延期及改名後，實物終於最近展出，而且定於今年9月推出。PolyMega機本主機已對應CD Rom遊戲，包括PlayStation、PC Engine CD、Sega Saturn、MD CD及NeoGeo CD！玩家亦可以另購其他模組，如NES（美版紅白機／灰機）、SNES（超任）、MD（MegaDrive及Super 32X）以及NEC PC Engine四款不同的模組，只要購入不同模組切換，便可以玩盡其他不同主機的遊戲。

首部對應光碟遊戲的Retro主機。（PolyMega官方網站）

E3首次展出PolyMega實機（林卓恆攝） 在E3會場中PolyMega攤位展出了實物，而且更可以讓玩家近距離試玩該主機。可以看到PolyMega的操作介面都相當精美，而且每一款遊戲都可以上網下載其遊戲封面以及資料。PolyMega對應1080p的HDMI輸出，遊戲畫面經過倍線後亦相當精美。試玩時一般卡帶遊戲，如MD及超任都表現得十分出色，畫面及操作都不錯。亦可以見到試玩不少人「質疑」的Sega Saturn遊戲《Virtua Fighter》時，效果亦相當不錯（比起很多電腦模擬器更出色），畫面清晰亦十分流暢。另外，光碟讀取方面亦比原來遊戲更快幾倍（始終更換了更快的光碟機）。如讀取NeoGeo CD遊戲時，大約只需要5－8s就可以讀入遊戲，比起原本要成1分鐘以上的時間，明顯快了數倍。

它內置2 GB Ram、32GB Rom，而且更可以另插M.2 SSD以及microSDXC卡擴充容量（可以將遊戲backup起來）。另外擁有WIfi、藍牙功能，以及2個usb插口（可以對應一般電腦手掣）。而這台遊戲機已經在網上開始預購（暫定8月21日推出），雖然都不算便宜，淨CD主機都要近300元美金（約港幣$2,400），每一件模組60美金（約港幣$480)。可是一機就可以玩盡所有舊遊戲，對於喜歡玩retro遊戲的朋友，是不錯的選擇。

PolyMega實機操作畫面（按下圖放大）

PolyMega主機跟一隻有點似Xbox的手掣（PolyMega官方網）

對應多款舊光碟遊戲（PolyMega官方網）

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