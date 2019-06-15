【CyberPunk 2077】奇洛李維斯做革命英雄　第二要角絕非客串

遊戲動漫
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機迷期待神作【CyberPunk 電馭叛客2077】於E3 2019 Xbox發布會上披露了奇洛·李維斯將於遊戲登場，而在E3期間亦公開更多情報：

《CyberPunk電馭叛客2077》獲CD Projekt RED的始創人Marcin Iwinski公開更多情報，奇洛·李維斯在遊戲中的角色名為Johnny Silverhand，是一名革命英雄。而Marcin Iwinski想讓各位Fans知道，奇洛·李維斯（Johnny）並不只是遊戲配角，而是一名極重要的角色。Iwinski說Johnny的對白是全遊戲中第二多，奇洛·李維斯花了15日才完成遊戲錄音。而第一多對白的相信就是遊戲主角V。

「你將經常看到奇洛·李維斯、更會聽到更多奇洛·李維斯的聲音」
Iwinski表示

Marcin Iwinski也透露於一年多前找奇洛·李維斯擔任角色，經過一輪陳述後，當奇洛·李維斯看過遊戲劇本後就立即表示加入。奇洛·李維斯也於E3發布會時說過類似說話，因為被劇本吸引而加入。

《CyberPunk電馭叛客2077》是建基於《CyberPunk 2020》，一款TRPG用紙筆玩的桌上遊戲，分別於1988年及1990年推出過三個版本。在《CyberPunk 2020》原劇情中Johnny Silverhand是革命義士，亦是樂隊「Samurai」的吉他手。Johnny於2021年時的第四次企業戰爭殺入了Night City的Arasaka企業總部，最後壯烈犧牲，成為人們中的革命英雄。而此次遊戲發生於2077年，相隔了56年之久。在最新Trailer中亦可看到奇洛·李維斯（Johnny）的身體有投映般的殘像，估計他本人已不是實體。而在公開的遊戲截圖中亦有塗鴉寫下「WHERE'S  JOHNNY？」，可見人們仍指望著他。

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