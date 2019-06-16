【E3 2019】零暴力潛行遊戲《El Hijo 兒子》最新影像公開！

德國遊戲廠商 HandyGames 在本次「E3 2019」上，公開了他們所開發的潛行類遊戲新作《El Hijo 兒子》，本作預計在 PC／PS4／Nintendo Switch／Xbox One 等平台上推出，並公開最新遊戲影像。

《兒子》是一款沒有任何暴力表現的潛行類冒險遊戲，對於大部分的玩家來說，潛行遊戲首先想到的會是像《潛龍諜影》系列那樣躲在暗處接近敵人後打倒對方來獲取情報等等，但是在這款《兒子》當中將完全沒有任何打打殺殺的動作。

玩家需要操作的是一個年僅六歲、毫無任何戰鬥能力的小孩，為了找到失散的母親，決定從修道院逃出去。踏上尋母之旅的他只能在太陽下山後靠着陰影躲避敵人的追捕，反之當陽光出來的時候就有被逮到的風險存在，如何利用陰影藏起來是很重要的關鍵。初期玩家可多多利用日落的時候來觀察敵人的移動方式，隨着遊戲進度陰影面積會逐漸減少，如何在陽光底下利用僅有的陰影閃避敵人就要看玩家的操作技巧了。

由於主角沒有任何對敵人的直接攻擊手段，只能透過投石製造聲音來誘導敵人去錯誤的方向搜尋，也可以利用搬動場景內的東西產生聲音來誤導對方，除了陰影以外如何利用聲音影響敵人也是遊戲通關的關鍵之一。除此之外也可以在煮的食物中放入辣椒來妨礙敵人等。雖然不暴力，相對的來說比較像惡作劇的妨礙手段就可以盡量使用。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO