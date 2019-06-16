《The Sim模擬市民4》女玩家打造《魔獸世界》地圖！簡直係神還原

《魔獸世界》玩家想必對SatiSim都還有印象吧？雖然她是位《模擬市民4》玩家，但時常喜愛運用遊戲內的編輯工具重現《魔獸世界》中的各個知名地點，先前成功打造「藏寶海灣」、「暗月馬戲團」與「達拉然」後，便成了兩方玩家喜愛的創作者。

SatiSim隨着先前的中立城鎮完工後，她也開始以《魔獸世界》中兩派陣營所屬據點作為挑戰目標，而近期最為熱門的作品便是部落的「雷霆崖」以及聯盟方的閃金鎮，兩個城鎮在重現上都有各自的挑戰性，但就兩派玩家所給予的回應來看，SatiSim最終的成品還算是個成功的嘗試。

用《模擬市民4》所打造的《魔獸世界》「達拉然」。（Gamebase）

靠《模擬市民 4》神還原《魔獸世界》！（點圖放大▼）

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各位玩家若也在近期EA Origin特惠期間免費獲得《模擬市民4》，且也對於重現《魔獸世界》各個城鎮或是物件有興趣，可追蹤其個人Twitter或是YouTube頻道查看相關創作，或甚至是使用其打造的模組在《模擬市民4》裏建造自己的理想《魔獸世界》風格住所。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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