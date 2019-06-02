《多啦A夢牧場物語》預定秋季登場　神奇法寶帶來不一樣牧場體驗

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 6 月 13 日起在 Nintendo Switch 主機上推出，Switch 繁中版／PC Steam 繁中版目前則是分別預定於 2019 年 7 月 25 日／2019 年秋天上市，目前遊戲體驗版也在日本任天堂e商店推出下載，將人氣動漫 IP《多啦A夢》與知名遊戲系列《牧場物語》相結合的《多啦A夢 牧場物語》（Doraemon Story of Seasons／ドラえもん のび太の牧場物語），官方特地公開最新第二波 PV 宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為一款將日本人氣長青動漫大作《多啦A夢》與 Marvelous 知名農場經營養成策略《牧場物語》相結合，讓玩家們能隨著《多啦A夢》的角色如大雄、多啦A夢等人，一起在充滿豐富自然環境的自然鎮舞台來與村民一起互動，享受溫馨悠閒的牧場生活樂趣！

雖然在這次遊戲中，沒辦法像之前《牧場物語》那樣與村民結婚繁衍下一代，不過卻可以跟其他《牧場物語》系列一樣與村民進行互動，經營農場種植作物或照顧動物，在故事劇情上也會把《多啦A夢》一貫的感人故事與豐富的秘密道具加入其中，帶給玩家們不一樣的《牧場物語》體驗！



而在這次官方所公開的影片方面，將會採用大雄的繪圖日記的方式呈現，讓玩家們可以藉此欣賞大雄與其他村民們之間的各種互動與回憶，以及欣賞到充滿不同四季變化的自然鎮各式各樣的生活風景，另外也會有本作收錄小遊戲如小馬賽跑、射箭等最新模樣，喜歡本作的粉絲們不妨現在就趕快先來欣賞看看吧！

按下圖看更多《多啦A夢 牧場物語》遊戲畫面吧▼▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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