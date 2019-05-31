《魂斗羅 紀念珍藏合輯》預計今夏推出　收錄內容正式公開！

【PS4／Xbox One／Nintendo Switch／PC（Steam）】KONAMI紀念成立50週年，經典動作遊戲《魂斗羅 紀念珍藏合輯》（魂斗羅 アニバーサリーコレクション），預計於 2019 年夏天正式推出。

日本 Konami 宣布，為慶祝自家集團創業 50 周年，將決定在 PS4／Xbox One／Nintendo Switch／PC（Steam）等平台推出旗下經典動作遊戲《魂斗羅 紀念珍藏合輯》（魂斗羅 アニバーサリーコレクション），預計於 2019 年夏天正式推出。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

本次合輯將收錄包含街機版、家用主機版以及海外版共十部經典《魂斗羅》系列作，而在 1994 年於 Mega Drive 上推出的《魂斗羅 鐵血兵團》是初次移植到其他平台上的作品。



除了本次收錄的十部作品以外，可以一覽《魂斗羅》系列歷史的「Bonus Book」將收錄在其中，裡面將會有當時未公開的各項開發資料以外還有工作人員的特別訪談。收錄的十款遊戲如下：



《魂斗羅》（街機版／1987 年）

人氣作品系列的源頭，進行遊戲時無論是橫向卷軸或轉為縱向卷軸移動時都是橫向視點，有時候還會出現 3D 關卡為最大的特徵，加上巨大 BOSS、要塞還有充滿魄力的演出在當時都讓玩家留下深刻的印象。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

《超級魂斗羅》（街機版／1988 年）

畫質與演出都強化的《魂斗羅》續篇，3D 關卡更加進化，並增加了縱向卷軸的關卡。強化力量的方式變成兩段式加強，取得同樣的道具就能夠強化武器。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

《魂斗羅》（家機版）（FC／1988 年）

街機版問世後一年首次移植到家用主機上，不只加強了遊戲畫面，敵人的攻擊方式也多樣化。此外各關卡之間新增了 DEMO 畫面等演出方面的強化。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

《CONTRA》（北美版）（NES／1988 年）

與 FC 版幾乎同時推出的北美版本，與家機版一樣都大幅強化了以往街機版的畫面與戰鬥演出。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

《超級魂斗羅》（家機版）（FC／1990 年）

本作為 1988 年街機版的家機重製版，比起街機版新增不少要素以外，還有特別為了家機版新增的關卡，玩家可以體驗到別於街機版的劇情展開。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

《魂斗羅 Spirits》（SFC／1992 年）

1992 年當時針對 SFC 所開發的系列全新作品，充分運用 SFC 主機的迴轉放縮機能，玩家能切換主角所面對的方向，對於不同的關卡地圖能夠進行探索與戰鬥。主角能夠同時擁有兩種武器，並增加「定位射擊」等動作以外還可以選擇遊戲難易度。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

《魂斗羅》（掌機版）（Game Boy／1991 年）

在 Game Boy 登場的《魂斗羅》是唯一一款黑白畫面的作品，結合了《魂斗羅》與《超級魂斗羅》的要素所推出的原創作品。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

《魂斗羅 鐵血兵團》（Mega Drive／1994 年）

故事背景設定為《魂斗羅 Spirits》的五年後，以往玩家常用的比爾與蘭斯不會出現，取而代之的可使用角色野新增為四人，並頭一次出現女性角色（還有機器人與生化改造狼人）。遊戲中會出現不同的選擇將會影響關卡與劇情走向，也是《魂斗羅》系列首次出現多結局設定。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

《SUPER PROBOTECTOR ALIEN REBELS》（歐洲版）（SNES／1992 年）

本作為《超級魂斗羅》的歐洲版，為配合歐洲在地化將使用角色改成機器人，就連敵人也變成機器人。還有許多別於日版的設定，粉絲們不要錯過這款異色作品喔。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

《PROBOTECTOR》（歐洲版）（Mega Drive／1994 年）

90 年代當時歐洲 Mega Drive 等 SEGA 家用主機相當受到歡迎，《魂斗羅 鐵血兵團》歐洲版作為首款 Mega Drive 登場的系列作品也受到當時歐洲玩家們的注目。

（《魂斗羅 紀念珍藏合輯》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO