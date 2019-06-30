《精靈寶可夢》手遊新作《Pokémon Masters》將於今夏登場！

The Pokémon Company公布，現正與DeNA Co., Ltd.（以下簡稱DeNA）共同製作將於iOS／Android 平台推出的全新手機遊戲《Pokémon Masters》。本作預定於2019年夏天上架，並支援日文、英文、法文、意大利文、德文、西班牙文、韓文、繁體中文等8種語言。本作將由DeNA負責開發、營運及發佈。

此外，本作官方社群平台已於6月27日（四）上線。另外還公開了《Pokémon Masters》的特別影片，內容為The Pokémon Company代表取締役社長―石原恒和，以及DeNA《Pokémon Masters》的製作人―佐佐木悠介紹本作的樣子、遊戲概要和特別動畫。豐富內容勢必能滿足玩家們對新作的好奇心。

歷代寶可夢訓練家大集合！組成你專屬的隊伍來挑戰新型態的寶可夢對戰！

寶可夢遊戲的全新作品《Pokémon Masters》將在手機平台上登場。本作的舞台為人工島「帕希歐」。在帕希歐，訓練家與寶可夢的組合被稱為「拍檔組合」，簡稱為「拍組」。至今為止在『寶可夢』系列遊戲登場過的歷代訓練家們，會與他們的拍檔寶可夢結成拍組，集結於帕希歐！扮演主角的你，將會和拍檔寶可夢一起出發冒險，並藉由認識各式各樣的訓練家來增加夥伴，和他們同心協力，一起經歷各種故事。與他們成為夥伴，組成你專屬的隊伍，並以成為於帕希歐舉行的大賽―「世界寶可夢大師賽（WPM）」的冠軍為目標。『寶可夢』系列遊戲中的訓練家們，也將在《Pokémon Masters》上首度齊聚一堂。堪稱實現「夢幻同台」的全新故事，即將展開。

《Pokémon Masters》登場的組合介紹

赤紅&噴火龍

傳說中的寶可夢訓練家。沉默寡言，實力驚人。青綠是他最好的朋友，也是最大的勁敵。他的服裝似乎和平時不同……？登場作品：《ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー（寶可夢 心金/魂銀）》等作品

赤紅&噴火龍（《Pokémon Masters》）

青綠&大比鳥

著名的大木博士的孫子，關都地區屈指可數的實力派訓練家。赤紅是他永遠的勁敵，也是他最要好的朋友。登場作品：《ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー（寶可夢 心金/魂銀）》等作品

青綠&大比鳥（《Pokémon Masters》）

竹蘭&烈咬陸鯊

研究寶可夢歷史和神話的考古學家，也是神奧的冠軍。對寶可夢深愛不已，年輕時曾經帶著寶可夢圖鑑去冒險過。登場作品：《ポケットモンスター ダイヤモンド・パール（寶可夢 鑽石/珍珠）》等作品

竹蘭&烈咬陸鯊（《Pokémon Masters》）

除了這些組合以外，還有各式各樣充滿魅力的組合將在《Pokémon Masters》中登場。遊戲正式上線時，共有65對組合可與玩家成為夥伴。包含部分已公開的組合在內，可與玩家成為夥伴的拍組預定會於日後陸續增加。

以3對3的隊伍對戰形式進行即時戰鬥！使出強大的招式吧！

以3對3的隊伍對戰形式進行即時戰鬥是《Pokémon Masters》中寶可夢對戰的特徵。對戰中必須透過消耗隨著時間經過而不斷累積的「招式計量槽」，來有效率地使出招式。此外，在《Pokémon Masters》的對戰中，不光是寶可夢，就連訓練家也會使用招式。同時也能透過使用道具來恢復寶可夢的體力，或是提升寶可夢的能力。

※遊戲畫面皆為開發中畫面。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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