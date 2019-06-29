【蘭島物語 重製版】值得支持的香港製作　讓製作者完12年之夢

你認識《蘭島物語：少女的約定》嗎？提到香港製作且在日本打出一定知名度的遊戲，許多人可能會想起《愛神餐館》、《緋雪千夜》，但很多人都遺忘了這套佳作，也不知道是由兩位香港人製作，經過12年的歲月，蘭島物語的重製版《Lair Land Story Remake》終於在Steam復刻上架。

《蘭島物語：少女的約定》於2007年由香港的CIRCLE Ent製作推出，團隊當初就只有製作者與畫師兩個人。遊戲為戀愛育成類，玩法有點像《美少女夢工場》，但玩家培育女主角成材之餘，亦可與其他角色產生關係。遊戲有著青澀、豐富的劇情、事件支線、以及不同角色的多重結局，亦有齊很多精美插畫、動聽音樂，整體優秀在港台日的評價亦高。可惜此作生不逢時， PC版推出時正值是育成戀愛遊戲的沒期，移植至PSP版時又是PSP的沒期，令遊戲叫好卻不叫座，也賺不到錢。當年團隊曾表示有第二集續作的計劃，但也因為財政問題，一停便停了十二年。

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如今《蘭島物語：少女的約定 重製版》在Steam上推出，它套用了完成度更高，而且有名聲優配音的PSP版本，亦大幅強化了畫質、動態效果等。不過最重要的，就是製作人表示此重製版正是為「蘭島」續作收集經費而成，但求完成一個12年未能完成的夢。

復刻版是為了能夠沿續多年前蘭島續篇的復活計劃而準備的，所以復刻版所有收益會100%撥入到新作的研發──這是一款在12年前就公佈的續篇作品《蘭島物語：奇滄的幻海》。由於續篇的規劃內容遠比前作豐富，開發商在當年的技術成熟度以及資金都嚴重不足，致使續篇停滯在50%左右的開發進展。如今，開發商希望傳播上個時代被慢慢遺忘和淘汰的歡樂給所有人，讓蘭島有一次復活的機會。《蘭島物語：少女的約定》PC版最早是由美商藝電在港台發售的，其後推出了PSP版，整個遊戲的開發主力是由兩人完成，從邊學習到邊開發，開發商也在不斷成長中，即使過了那麼多年，仍然對當年的續篇計劃念念不忘，本次復刻版對於續篇的奠定有著深遠的意義。 CIRCLE Ent.

續集「奇滄之幻海」

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