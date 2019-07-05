Metroidvania的極致！《Hollow Knight》盒裝特典版預定7月登場

Game Source Entertainment（GSE）宣布，將於香港及台灣代理（台灣地區將由傑仕登股份有限公司代理發售）獲得全球玩家以及評論媒體一致好評的Metroidvania式動作遊戲《窟窿騎士》（The Hollow Knight、另譯：骸骨戰士）的PS4以及Nintendo Switch的盒裝版。盒裝版將收錄豐富且具收藏價值的內容，預定於7月12日上市。

盒裝版更具收藏價值（點圖放大▼）

+ 3 + 2

《窟窿騎士》PS4以及Nintendo Switch盒裝版包括以下內容

．所有已推出的DLC（第1-3個DLC已包含在遊戲內,第4個DLC則需要透過網路免費更新下載）

．可替換的雙封面設計

．實體說明書

．Hallonest實體地圖

．1.5吋《窟窿騎士》別針（隨機附送1款）※首批限量特典

媒體一致好評

《窟窿騎士》於全球獲得非常正面的評價；Metacritic綜合評分網站也為本作打出90／100的超高分；網站Destructoid更給予10分滿分，表示：「本作絕對是一套傑作，值得放在博物館作收藏之用」。



在那古老的國度

位於早被遺忘的遠古王國內，有一個正在衰退的市鎮Dirtmouth。生活在這個市鎮的人不少都因為想找到財富、得到榮光、或者找到遠古秘密的答案，而向未知的地面進行冒險。窟窿騎士卻因為要揭開神秘的面紗，以及要消滅邪惡，朝向地底方向前進。

即睇《Hollow Knight》遊戲畫面▼

重新定義 Metroidvania

《窟窿騎士》為一款2D的動作冒險遊戲，是Metroidvania（類銀河戰士惡魔城類）類的作品。玩家將要鑽入地洞、跟不同的奇異怪獸進行戰鬥、並在成功放下陷阱後安身而退，然後藉此慢慢揭開從遠古留下來的神秘傳說。

絢麗的美術風格

《窟窿騎士》的世界充滿活力，但又給玩家一種鬱悶的感覺，充滿矛盾。在遊戲內出現多達140種的不同的怪獸以及30個兇猛的波士，絕對會為玩家帶來非比尋常的挑戰。在遊戲內，每一個被玩家新發現的地區，都一定充滿美麗而又獨突的場景，同時更充滿不同奇怪的生物及角色等玩家們探索。玩家在進行遊戲時不妨多四處走走，好好享受這個充滿驚喜的世界。

產品資訊 遊戲名稱：窟窿騎士（Hollow Knight） 遊戲類型：Metroidvania式橫向動作冒險 開發商：Team Cherry 發行商：Fangamer 香港及台灣代理：Game Source Entertainment 台灣代理：傑仕登股份有限公司 對應平台：PlayStation®4/Nintendo Switch™ 發售日期：2019年07月12日 建議售價：港幣$228/新台幣$990（PS4） HK$258/新台幣$1,190（Switch） 字幕：英文/日文/韓文/簡體中文

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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