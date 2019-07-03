《Marvel's Avengers》2020年5月有得玩！英雄外觀技能任你砌

Square Enix預定於2020年5月15日在PS4／Xbox One／PC／Stadia等平台推出，以漫威美漫英雄為主題的動作冒險新作《Marvel's Avengers漫威復仇者聯盟》，官方特地公開遊戲最新訊息情報要給玩家們知道！

超華麗開發陣容組合

本作為一款網羅Crystal Dynamics與旗下的Crystal North West，以及Square Enix歐洲開發工作室Eidos-Montréal協力開發、美國Marvel Entertainment共同製作，並由Nixxes Software負責PC版移植，還邀請曾參與《秘境探險：失落的遺產》製作的原Naughty Dog「Shaun Escayg」擔任本作創意總監、曾參與《Halo最後一戰》與《CoD決勝時刻》系列的遊戲製作人「Dave Fifield」參與本作多人模式製作、曾參與《GoW戰神》系列與《質量效應》系列戰鬥設計的「Vince Napoli」擔任本作主戰鬥設計師，在製作陣容上可說是非常華麗的組合。

Marvel's Avengers官方圖片

《Marvel's Avengers 漫威復仇者聯盟》內容設定

而在本作世界觀設定方面，將會以獨立於漫威電影宇宙與漫畫宇宙的遊戲版獨自宇宙設定為主題（與MCU漫威電影宇宙為無關聯的世界），遊戲中將會以類似《Marvel's Spider-Man漫威蜘蛛人》設計的「Taskmaster模仿大師」作為頭目（不確定本作與《漫威蜘蛛人》是否存在關聯性），並與登場的復仇者英雄們展開一連串的遊戲版劇情，讓玩家們體驗這次遊戲版獨有的原創故事魅力！

至於在遊戲內容方面，本作除了搭載有如電影般豐富故事演出，以及收錄爽快動作性與華麗戲劇性劇情發展的單人戰役模式之外，還將會收錄與本作主線故事相關，可與朋友一起Co-op協力合作挑戰的支線任務等豐富內容（這些Co-op協力任務也可單人進行挑戰），讓玩家們可以透過這些豐富的劇情模式玩法，更加深入本作的世界背景設定！

同時，本作將會是一款與《Destiny 天命》、《Tom Clancy's Rainbow Six Siege 虹彩六號：圍攻行動》、《Fortnite Battle Royale 要塞英雄》那樣，所謂「Games-as-a-Service（遊戲即服務）」的作品，因此在上市之後，官方將會透過持續性的更新，推出包含Co-op協力任務、新的英雄與區域關卡等在內各式各樣的新內容讓玩家們免費下載使用。而服裝部分，則是會分成透過遊戲進行解鎖（會採用隨機的戰利品箱機制）與付費購買等兩種方式讓玩家們入手取得。

附帶一提，在本作中，雖然登場英雄會有各式各樣的服裝可以讓玩家們替換使用，但由於遊戲內也同樣搭載衣裝的自訂功能，因此就算是相同的服裝，也會隨玩家自訂不同而有不同的外觀顯示（服裝外觀改變不會對英雄能力造成影響）。同時，本作的服裝也會跟之前的《漫威蜘蛛人》相同，存在於漫威世界的各地，等著玩家們探索收集取得（如之前E3影片中即有收錄鋼鐵人的Mk.39版裝甲），也將會推出漫威與其他IP異業合作的原創服裝登場！

另外在本作的英雄能力方面，則是會採用類似技能樹的設定讓玩家們來自訂，玩家們可以依照自己的玩法習慣來選擇要怎麼去培育英雄，也讓Co-op協力合作時英雄的搭配組合更具戰略性。而在本作中除了各種不同的主動技能／被動技能等技能要素自訂外，還將會收錄各式的裝備品讓玩家們收集，裝備會有稀有度的設計，稀有度愈高的強力裝備，入手難度也會愈高，玩家們可以來試著收集看看，讓自己的英雄戰力更加提升！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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