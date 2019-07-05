《黑色沙漠》PS4家用機移植版鐵定8月推出　預訂購買有乜送？

韓國Pearl Abyss預定於2019年Q3在PS4主機上發售推出，由自家開發的旗下人氣MMORPG《黑色沙漠》最新PS4家機移植版，正式宣布將決定於2019年8月23日正式推出，並自即日起在官網開放本作預約登場！

據官方表示，預定8月23日在PS4主機上推出的《Black Desert 黑色沙漠》家機版，為自家旗下人氣PC線上遊戲的最新家機移植版。在8月23日上市當天，預定將會同時在北美、歐洲、韓國、日本等地區的PS4主機上推出，預定支援英文／法文／德文／西班牙文／韓文／日文等六種語系。

至於在現在官網推出的預約註冊方面，也將會推出內含30天月費與雪狼犬寵物等特典一起同梱的標準版「Standard Edition」，以及收錄各式各樣特典，定價各自不同的「Deluxe Edition」豪華版與「Ultimate Edition」究極版，有興趣的玩家們也可以趁現在趕快上官網確認看看，選擇自己喜歡的版本來進行申請預約！

（《黑色沙漠》遊戲畫面）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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