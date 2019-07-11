《Bloodborne》戰鬥系統植入《隻狼》　全新玩法模組改走「格檔」

由From Software所打造的《隻狼》在2019年3月推出後，想必不少喜愛黑魂系列的玩家都已經挑戰過，並充分駕馭了遊戲的格擋和招架機制時機來達到最佳擊殺效率。但各位有沒有想過，若遊戲移除了格擋和招架的能力，在只留下閃避這個選項的狀況下會是什麼樣的體驗嗎？

上方的影片為《隻狼》「Bloodborne Combat」模組的展示影片，實裝後格擋和招架依然會受到傷害，且致命攻擊的警示也被移除，玩家只剩下的閃避這項選擇來避開各式各樣的攻擊，但也加入了被擊中後即時反擊可回復血量的設計，給予玩家另一種挑戰玩法。

該模組為玩家thefifthmatt所製作，其主要目的是為了給予《隻狼》其他體驗玩法，便將《血源詛咒》的戰鬥要素植入《隻狼》內進行改造。該位玩家透過模組將閃避的有效時間拉長至0.53秒，其間隔比多數的黑魂系列作品都還要長，但那是因為《隻狼》內的敵人都有較為精準且長時間的追蹤攻擊所以才會有較長的閃避間隔。若玩家覺得這模組難度過低，也可選擇挑戰難度更高的模式，直接將閃避間隔時間縮短至與《血源詛咒》相同的0.37秒。

《血源詛咒》化的《隻狼》？（《血源詛咒》）

《隻狼》的戰鬥核心是格檔和招架兩項要素，格擋到敵方出現若點便可進行忍殺，但如果格擋與招架兩項要素都不再是可用的選項，只剩下閃避這項選擇想必對遊戲的體驗會有不小的影響，但至於那是變得更簡單還是更難，就交給有興趣挑戰的玩家來定奪了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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