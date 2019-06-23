Pokemon GO班底新作《哈利波特：巫師聯盟》港版推出(附下載連結)

以知名奇幻小說作家「J.K.羅琳」人氣作《哈利波特》（Harry Potter）為題材開發的擴增實境（AR）手機遊戲《哈利波特：巫師聯盟》（Harry Potter: Wizard Unite）繼紐澳、歐美區域後，台灣區在今日上正式於iOS/Android開放下載。

本作中玩家們將以《哈利波特》作品中描述的魔法部「保密法特別小組」的新成員，可從正氣師、魔法生物學者等不同職業中挑選自己喜歡的職業，揮舞手中的魔杖來調查這場攸關魔法界與麻瓜界大災厄的事件「魔現」真相，尋找各種魔法道具，與各式各樣魔法生物與原作角色相遇，在現實世界展開玩家自己專屬的魔法冒險。

玩家安裝《哈利波特：巫師聯盟》之後，遊戲中地圖會顯示魔法痕跡，並指出魔現的位置。這些痕跡可在現實世界中的各處地點找到，並以完整 360 度的進階 AR 觸發細節豐富的 3D 遭遇。你需要使出各種咒語才能擊敗圍繞著魔現的混亂魔法，以便安全地將魔現送回魔法世界。留意其他可派上用場的事物，包括可補充咒語能量的旅店、可用來調製魔藥的原料，甚至是可將你瞬間帶往經典魔法世界地點的港口鑰。

在本作，玩家可以選擇與多名玩家合作，即時對抗危險強大的對手。為了克服更強大的威脅並發現更稀有的魔現，你必須與其他巫師合作及擬定策略，並精通於不同的魔法職業，包括正氣師、魔法動物學家及教授。每種都有其獨特的技能和能力，可在不同時候派上用場。

《哈利波特：巫師聯盟》現已在 Android /iOS 開放下載，拿起你的手機施展咒語，在現實世界中參與祕密的魔法行動吧！

iOS下載連結

Android下載連結

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO