XboxGamePass陣容更新！ 《死亡復甦4》及多款新遊戲正式入伍

又到了Xbox Game Pass陣容更新的時候啦！本次7月份的新成員將分為兩波接連加入，於7月5號加入的首波陣容為《中土世界：戰爭之影》、《My Time at Portia》以及《Undertale》，第二波則是於7月12號正式加入，將會有《Blazing Chrome》、《死亡復甦 4》、《樂高小城：臥底密探》、《Timespinner》與《Unavowed》。

上述的新成員中《死亡復甦 4》、《中土世界：戰爭之影》、《Blazing Chrome》與《My Time at Portia》四款皆屬於Xbox Game Pass主機以及PC平台的陣容，《Timespinner》、《Unavowed》以及《Undertale》則是PC獨有作品，《樂高小城：臥底密探》則是主機平台獨有作品。此外，Xbox Game Pass會員也將享有預計於本月舉辦的《戰爭機器 5》對決模式的封測參與權，即便沒有預購遊戲也能參與體驗。

Xbox Game Pass 會員將享有《戰爭機器 5》對決模式的封測參與權（《戰爭機器 5》）

而既然有新成員，這也表示有人準備退休放假啦！《Aftercharge》、《戰鎚2：末日鼠疫》與《The Lego Movie Videogame》將會分別於7月9、10、16號拖離Xbox Game Pass陣容，而後續還有《Dandara》、《死亡復甦 2》、《Hitman Season 1》、《越南大戰XX》、《Defense Grid: The Awakening》、《Hexic 2》與《Iron Brigade》7款作品會在7月31號退出Xbox Game Pass，還未體驗過這些作品的玩家可得把握機會囉！

《戰鎚2：末日鼠疫》等10款作品將會推出Xbox Game Pass陣容（《戰鎚2：末日鼠疫》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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