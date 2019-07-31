《鋼彈創壞者 Gundam Breaker Mobile》手遊推出　自組高達戰鬥

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年夏天在包括日本、台灣、香港、韓國、北美等地區的 iOS／Android 手機平台上推出，並支援日文／繁中／韓文／英文等多種語系的《鋼彈創壞者 Mobile》（Gundam Breaker Mobile／ガンダムブレイカーモバイル），已自即日起正式在 App Store／Google Play 雙平台正式推出！

本作為讓玩家們在關卡上擊敗敵人收集各式各樣的鋼普拉機體零件，並藉此自由進行組裝，打造自己最強鋼普拉原創機體來進行對戰的人氣動作遊戲《鋼彈創壞者》系列最新手機版新作。

在這次的手機版中，除了將完整收錄之前家機版讓玩家們使用自己喜歡的零件配色，打造獨一無二鋼普拉模型縱橫戰場之外，在操作上也將會配合手機習慣進行優化調整，讓玩家們可以透過這次手機版原創角色，展開全新的原創鋼普拉學園冒險戰鬥！

按圖看看遊戲玩法和關卡介紹↓↓↓

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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