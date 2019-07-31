《PES 2020》體驗版推出　試玩曼聯、祖雲達斯、巴塞隆拿等13球隊

Konami Digital Entertainment 宣佈，《PES 2020》DEMO 體驗版已經推出，在 PS4，Xbox One 和 PC（STEAM）平台上提供免費下載。

該體驗版將可以試玩全新 KONAMI 合作夥伴俱樂部球隊，其中包括 JUVENTUS FC（祖雲達斯）球隊成員的真實姓名，球衣，隊徽和球場將由《PES 2020》專屬使用。MANCHESTER UNITED（曼聯）和 FC BAYERN（拜仁慕尼黑），後者的 Allianz Arena 球場也只能在本作中見到，立即上手體驗全新《PES 2020》遊戯的樂趣。此外，世界知名足球俱樂部 FC Barcelona（巴塞隆拿）與 Arsenal FC（阿仙奴）最近也都宣布了將延續之前同 KONAMI 簽署的合作夥伴關係。

體驗版提供以下 13 支球隊以供試玩

．Juventus FC

．Manchester United

．FC Bayern

．FC Barcelona

．Arsenal FC

．Palmeiras

．Clube de Regatas do Flamengo

．São Paulo FC

．Sport Club Corinthians Paulista

．CR Vasco da Gama

．Club Atlético Boca Juniors

．Club Atlético River Plate

．Colo-Colo

按圖細看《PES 2020》中的Manchester United曼聯風采↓↓↓

+ 17 + 16 + 15

體驗版提供以下球場以供試玩

．Allianz Arena (FC Bayern)

．Allianz Parque (Palmeiras)

．Neu Sonne Arena

編輯模式將首次包含在 PS4 和 PC 版本中，這意味著玩家將能夠在完整版遊戲發布之前開始定制球員，球隊和球衣套件。之後所有數據將自動轉移到完整版遊戯。除了編輯模式，玩家還可以有限試玩在線和離線遊戲模式。

《PES 2020》將於 9 月 10 日在亞洲地區發售，支援 PS4，Xbox One 和 PC（STEAM）平台。包括標準版和 LEGEND EDITION 版本以供選擇，產品現在已經開始提供預購。熱愛足球遊戲的玩家可以搶先把握體驗機會喔。

也來看看《PES 2020》FC Barcelona巴塞隆拿的美斯和細哨朗拿甸奴↓↓↓

+ 15 + 14 + 13

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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