全新PC單機遊戲《迷霧國度：傳承》　官方首度公開試玩版本

台灣獨立團隊赫米兔工坊今（31）日釋出旗下自製 PC 單機遊戲《迷霧國度：傳承》多項新情報，除遊戲官網外，也同步公開技術試玩版本、新英雄與遊戲開發日誌等內容。

遊戲技術試玩釋出，搶先體驗《迷霧國度》的奇幻世界

在經過數個月的開發後，製作團隊首度對外公開遊戲的技術試玩（Tech Test）版本。遊戲製作人表示：「我們希望透過這次的試玩，和玩家分享我們的開發成果；也經由這樣的方式，讓玩家在開發中期就能參與其中，並根據玩家的建議和反饋，讓最終的遊戲版本更符合大家的期望。」

試玩版的故事將會從第一章中段展開（Gamebase）

這次《迷霧國度：傳承》將會從第一章中段展開，玩家將操作包括主角「吉姆．皮諾丘」在內的英雄，在異鄉人街區中自由探索，並且解決與霧怪大戰後街區重建的問題。

除了冒險和任務外，玩家也能體驗到結合地形破壞、職業技能等要素在內的回合制戰棋戰鬥，製作團隊在試玩版中提供了三位風格各異的英雄供玩家使用，分別是吉姆．皮諾丘（法師）、麗塔．史密斯（重戰士）和凡妮莎．南鐸（牧師）。

同時遊戲中也開放了部分職業的轉職功能，玩家可以根據戰況，自由地去變換角色的職業，目前總計有重戰士、聖騎士、牧師、詩人、法師、龍法師等六大職業，其中雖然有部分職業的技能尚未解鎖，但目前釋出的技能差異都滿大的，這部分就期待製作團隊後續的補強吧。

最後製作團隊也透露：「這次的試玩版本中有不同的劇情分歧，玩家可以試試看能找出幾種不同的路線，這些選擇在正式版本中，也都會影響到後續的故事和角色結局。」

世界的命運由你決定，新英雄與兵棋搶先看

在這次的試玩版中，製作團隊除了公開更多的遊戲系統外，也讓兩位新英雄在遊戲中正式登場，分別是擁有對抗霧怪力量的神祕少女和郊區孤兒院的年輕院長「凡妮莎．南鐸」。

繼承老院長遺志的牧師女孩，是吉姆、麗塔兩人的兒時玩伴。凡妮莎獨力支撐起殘破的孤兒院，在永恆教團和異端審判官的威脅下守護著院中的孤兒與病患。凡妮莎的初始職業是牧師，除了擁有珍貴的醫療能力外，在 MP 和異常狀態的恢復上也比其他職業更有優勢。

在異鄉人街區中四處狩獵霧怪的神祕少女，沒有人知道她是誰，她來自哪裡。只知道她擁有異於常人的特異體質，能在霧氣中自由行動卻不受霧氣影響。是名身上總是飄著接骨木的香氣，使用兩把黑色匕首，在城市中狩獵怪物的神秘少女。

這次介紹的兩位新英雄都會在官方釋出的試玩版中登場，想要更了解她們的玩家，不訪下載試玩版親自體驗看看了。

與玩家一起做出更好的遊戲，官網和開發日誌同步公開

除了遊戲試玩外，這次製作團隊也公開了《迷霧國度：傳承》的網站，網站內不只有遊戲的角色、系統和故事陣營介紹，還有《迷霧國度：傳承》的遊戲開發日誌正持續連載。

遊戲製作人表示：「對大部分的玩家來說遊戲開發是個神祕又陌生的領域，我們希望透過開發日誌，讓玩家更了解我們也更了解遊戲。同時在開發階段就與整個玩家社群有所連結，讓我們更能做出符合玩家期望的作品。」

除了遊戲外，製作團隊也在網站連載遊戲的開發日誌（Gamebase）

製作團隊透露，其實《迷霧國度：傳承》在最早期的階段並不是現在這樣的形式，很多系統、功能和 UI 的細節也都是透過與過去玩家間的交流才慢慢成形的。如果玩家對《迷霧國度：傳承》的開發內容有興趣的話，不妨去看看他們的開發日誌吧。《迷霧國度：傳承》預計將於 PC 上發行，並支援正體中文、簡體中文與英文。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！



立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO