米哈遊新作《原神》登陸PS4平台　玩家化身「旅行者」尋親

自從《原神》首度亮相，世界各地的玩家都想知道這款開放世界作品會不會登陸主機平台。索尼互動娛樂（上海）與米哈遊於今（1）日在 2019 ChinaJoy 的 PS 展前線上發佈會，共同宣布《原神》將登陸 PS4 平台。

《原神》是一款開放世界冒險遊戲，故事發生在一座名為「提瓦特」的幻想大陸。遊戲中玩家可以操控不同角色自由地探索世界，搭配各種元素戰鬥，體驗引人入勝的故事劇情。

開放世界作品《原神》 向提瓦特前進！(《原神》)

玩家在遊戲中扮演被稱為「旅行者」的神祕人物，在未知的世界中自由探索，邂逅性格各異、能力獨特的同伴們，和他們一起擊敗強敵，最後找回失散的親人。《原神》在 iOS 及 PC 平台已成功結束在限定區域的第一次封閉測試，而後續的測試也在規劃中。

《原神》將是米哈遊在主機平台推出的首款遊戲。米哈遊過去的作品發行時皆由手機平台獨佔，如《崩壞3rd》及其前作。這次《原神》在主機平台上推出意味著米哈遊正積極拓展市場，迎接未知的挑戰，同時也迎來新的玩家族群。

「此次跟 PS 的首次合作，我們能真正將《原神》遊戲帶給廣大的主機玩家，也讓更多其他平台的玩家能加入到 PS4 這個主機平台來。」米哈遊聯合創始人劉偉表示，「針對我們的主機平台上線，我們也在進行一些遊戲性能的優化以確保玩家在 PS4 的遊戲體驗，同時會有部分 PS4 的獨佔內容確保遊戲內容的豐富度。總之，我們非常期待這次與 PS 的合作，也希望通過這次合作，吸收廣大 PS4 玩家對於《原神》產品的建議及回饋，幫助我們進一步提升產品品質。」



《原神》目前仍在開發階段，並將於 iOS、Android、PC 及 PS4 平台發行，預計於 2020 年推出。更多詳情請至《原神》官方網站或關注《原神》官方粉絲頁。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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