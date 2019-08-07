《超級機器人大戰DD》手遊事前登錄破30萬　OG系列「古鐵」參戰！

萬代南夢宮娛樂股份公司宣布，預定於2019年發行的《超級機器人大戰》系列最新應用程式《超級機器人大戰DD》的事前登錄件數突破30萬件，並已決定事前登錄報酬的內容。此外，於8月2日進行的「超級機器人大戰專題直播頻道」中發表了《超級機器人大戰OG》的機體「古鐵」決定參戰之消息。

台灣香港首款超級機器人大戰手機遊戲新作《超級機器人大戰DD》採用了《超級機器人大戰》系列作中最耳熟能詳的策略模擬RPG玩法（《超級機器人大戰DD》海報）

《超級機器人大戰》是於各動畫中登場的機器人們跨越作品的隔閡齊聚一堂，與共同敵人戰鬥的策略模擬RPG遊戲。迄今為止已有超過90部作品登場，並且於2016年迎来了系列25週年。台灣香港首款超級機器人大戰手機遊戲新作《超級機器人大戰DD》採用了《超級機器人大戰》系列作中最耳熟能詳的策略模擬RPG玩法。將充滿魄力的機器人戰鬥動畫以及由多部參戰作品所構成的跨越時空故事塑造成可以輕鬆遊玩的全新《超級機器人大戰》。

事前登錄件數突破30萬件！

《超級機器人大戰DD》的事前登錄件數突破30萬件！（台灣香港及日本地區合計）遊戲正式發行後，將發送遊戲內報酬給所有下載遊戲的玩家。（本活動將根據事前登錄活動結束時的登錄件數來發送禮物。）

《超級機器人大戰DD》的事前登錄件數突破30萬件（《超級機器人大戰DD》）

來自《超級機器人大戰OG》的「古鐵」決定參戰！

官方於2019年8月2日（五）進行的「超級機器人大戰直播頻道」中發表了新內容【壓制戰】。不僅如此，來自《超級機器人大戰OG》的紅色人型機兵「古鐵」決定參戰！（「古鐵」預計作為壓制戰的報酬發布。）

來自《超級機器人大戰OG》的「古鐵」決定參戰！（《超級機器人大戰DD》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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