收到萬則死亡威脅訊息　 《Ooblets》坦承錯估EGS獨佔反彈效應

有在關注獨立遊戲的玩家，想必在近期都注意到了《Ooblets》開發團隊Glumberland所引起的事件吧？該項炎上事故至今依然並未出現削減的跡象，在加入Epic Games Store（EGS）獨佔行列的聲明觸怒了玩家後，隨後也以無人力控管為由暫時關閉遊戲於Reddit設立的討論版，並將獨佔聲明發表後所出現的所有討論文章全數刪除，更是引起了另一波玩家不滿情緒。

Glumberland之所以會做出這樣的選擇，除了無力對應當前的玩家不滿外，各類抹黑指控的不實訊息也開始出現，其中最為嚴重的便是假造開發者聲稱拿到了獨佔合約的資金後，便覺得玩家們都可直接關進毒氣室處刑等問題發言，但隨後便被證實為玩家自行後製的惡意抹黑截圖。

Glumberland以無人力控管當前因EGS獨佔聲明引起的爭議發言而選擇暫時關閉Reddit討論版。（Reddit截圖）

而自獨佔聲明發表後出現於該討論區的貼文也遭到全數刪除。（Reddit截圖）

該截圖也被同時段在線的《Ooblets》Discord成員證實開發者並未發出這段問題發言。（Reddit截圖）

隨著不實的抹黑指控開始浮現後，《Ooblets》的事故也開始獲得了Epic Games的關切。除了Epic Games CEO Tim Sweeney直接在個人推特上公開支持Glumberland的EGS獨佔聲明外，Epic Games隨後也發佈了官方聲明聲援，表示已關注到《Ooblets》事件所出現的各類不實抹黑資訊並給予譴責，同時宣告將持續給予合作夥伴協助，伴隨他們度過各類挑戰。

Epic Games CEO Tim Sweeney直接在個人推特上公開支持Glumberland。（Twitter截圖）

Glumberland先前在接受外媒訪問時便已透露，他們有預期EGS獨佔聲明所帶來的反彈效應，但該效應遠遠超過他們所預期的結果，重創程度甚至讓其中一位成員在近期內多次淚崩。即便Epic Games的直接支持並未改善Glumberland當前的處境，但對於Glumberland開發團隊成員來說已算是不小的支持聲量

至於玩家基於開發團隊EGS獨佔聲明所表現出的反彈力道有多大，團隊成員Ben先前便於外媒的訪談中表示已收到超過一萬多比人身攻擊以及死亡威脅等騷擾訊息，而開發團隊成員Ben也在近期於Medium發佈的聲明展示了部分的騷擾訊息內容，不難看出為何開發團隊成員會陷入高壓狀態而淚崩。（以下截圖含有各類暴力敏感字眼，請讀者自行斟酌▼▼▼）

Ben在該項聲明中表示，並未預料到《Ooblets》三年來所養成的開發團隊風格會引其原有遊戲社群以外的成員反彈是他個人的嚴重失算。但他也強調Glumberland並未實質上的售出產品，他們也未曾答應過Patreon上的定期捐款玩家一定會免費獲得遊戲，所以他們並未虧欠任何人任何東西。而他也了解到團隊聲明以及自身過去的各種發言並未帶來太好的公關形象，但他並未打算為這些過去曾說的話道歉。

而他也指出遊戲社群內還是一部分人是相當惡質、不成熟和不理性的存在，而他們所經歷的這些攻擊就是證據，認為這些人一旦參與這類遊戲爭議事件後便喪失了人性，希望各位玩家在參與這類活動前先用其他角度冷靜想想，避免做出無謂的行動而傷害了另一個正常人。

不過《Ooblets》當前的事態恐怕不是單篇開發團隊聲明就可解決的小事，該起事件除了激起單純厭惡Epic Games的玩家外，還包含了支持加入獨佔但不滿團隊聲明發言態度的玩家，再加上部分獨立開發者也起來聲援Glumberland，還有反對死亡威脅等不理性行為的網友等等，可說是陷入了一個大亂戰的狀態。

筆者認為整起事件的最大受益人大概就是Epic Games自身，透過發佈公開聲明聲援《Ooblets》的做法，想必會提升其它獨立遊戲開發團隊參與獨佔行列的意願。而本次的事件出現了不少抹黑和死亡威脅等不理性的玩家行為，想必也會是推動獨立開發者加入EGS獨佔的另一項誘因，與其面對潛在且高威脅性的不理性客群，直接拿下能確保作品和開發團隊得以存活的獨佔合約資金似乎才是最佳的選擇，而這對拒用Epic Games Store的玩家來說想必不會是個好消息。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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