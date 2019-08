《聖劍傳說》系列作13張原聲音樂專輯500首BGM！體驗BGM音樂魅力

日本Square Enix宣布,自8月6日起,將透過各種音樂串流下載服務提供旗下《聖劍傳說》系列作總計13張原聲音樂專輯的BGM音樂讓玩家們欣賞!

《聖劍傳說》系列自1991年推出系列首作《聖劍傳說 FF外傳》以來,便以壯闊的故事性、豐富的操作角色與華麗動作等豐富內容受到許多玩家們好評喜愛,截至目前為止,除陸續推出從《FF外傳》開始到四代為止系列作之外,也分別在包括手機等各平台推出《Legend of Mana》、NDS版《Children of Mana》、《Heroes of Mana》、《Rise of Mana》等多款相關系列作。

《聖劍傳說》系列自1991年推出系列首作《聖劍傳說 FF外傳》以來,便以壯闊的故事性、豐富的操作角色與華麗動作等豐富內容受到許多玩家們好評喜愛。(Gamebase)

而今年8月6日適逢1993年《聖劍傳說2》於SFC主機上推出的26年紀念,因此官方特地在「Apple Music/Spotify/Amazon Music/ANiUTa/AWA/Line Music/Smart Usen」等七個音樂串流下載平台中公開系列作13張原聲專輯超過500首以上的曲目讓玩家們欣賞,喜歡《聖劍傳說》系列的粉絲們,不妨趁這個機會好好來回味體驗一下《聖劍傳說》系列壯闊動人的音樂魅力吧!

官方在「Apple Music/Spotify/Amazon Music/ANiUTa/AWA/Line Music/Smart Usen」等七個音樂串流下載平台中公開系列作13張原聲專輯超過500首以上的曲目讓玩家們欣賞。(Gamebase)

收錄原聲專輯一覽 .《聖劍傳說 FF外傳》(聖剣伝説 ファイナルファンタジー外伝)Original Soundtrack .《聖劍傳說~FF外傳~》(聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝-)Original Soundtrack .《聖劍傳說2》(聖剣伝説2)Original Soundtrack .《聖劍傳說2》(聖剣伝説2)Secret of Mana Original Soundtrack .《聖劍傳說3》(聖剣伝説3)Original Soundtrack .《聖劍傳說4》(聖剣伝説4)Original Soundtrack~Sanctuary~(105 Track Version) .《聖劍傳說 Legend of Mana》(聖剣伝説 Legend of Mana)Original Soundtrack .《聖劍傳說DS Children of Mana》(聖剣伝説 DS CHILDREN of MANA)Original Soundtrack .《聖劍傳說 Heroes of Mana》(聖剣伝説 HEROES of MANA)Original Soundtrack .《聖劍傳說 Rise of Mana》(聖剣伝説 RISE of MANA)Original Soundtrack .《Re:Birth/聖劍傳說》伊藤賢治改編專輯(Re:Birth/聖剣伝説 伊藤賢治アレンジアルバム) .《Secret of Mana Genesis/聖劍傳說2》改編專輯(シークレット オブ マナ ジェネシス / 聖剣伝説2 アレンジアルバム) .《聖劍傳說》25th Anniversary Orchestra Concert CD(Live)(聖剣伝説 25th Anniversary Orchestra Concert CD(Live))

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App,手機用戶,體驗更佳!精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送!

立即下載: https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO