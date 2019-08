C96完滿落幕。近年不少中國coser參加Comiket,日本網站說有位超越日本最著名女coser「enako」的新星出現,所指的是來自上海的「黎獄 Liyuu」!

Liyuu外表可愛亦可塑,其實已參加過好幾屆Comiket,在C96推出寫真集《キミとの夏》,她cos的《生死格鬥》(Dead or Alive)「Marie Rose」於草地引發逾百名龍友圍拍的攝影陣,足見人氣鼎盛。Liyuu微博粉絲超過68萬人,Twitter和IG的追隨者分別超過43萬、37萬位。因此7月底,Liyuu被Lantis簽為個人歌手出道,出道曲《Magic Words》將會是電視動畫《奇幻☆怪盜?》的片頭主題曲。7-8月更發表為任天堂手遊《Dragalia Lost ~失落的龍絆~》中偶像龍Siren主唱之歌曲《Polaris》及《Singing In The Rain》。(圖片出處:黎獄 Liyuu Twitter)