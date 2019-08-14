【iOS／Android】《幻想農場》今夏登場　現開放預約送道具

日本 CommSeed Corporation 宣布，預定於 2019 年夏天在 iOS／Android 手機平台推出一款新作模擬策略遊戲《幻想農場》（ファンタジーファーム～ようせい島のボクとキミ～，中文名暫稱），並自即日起開放本作事前登錄讓玩家們申請預約。

在本作中，將會以妖精們的故鄉妖精島作為舞台，讓玩家們可以在島上開拓自己的農場種植各種農作，或是利用收集來的材料製作桌椅，裝飾自己的房間與島嶼；同時玩家們在遊戲中也可以與其他玩家們透過公會房間進行交流，一起建設自訂公會夥伴專屬的個人房間，利用各式各樣的擺飾與裝飾道具幫自己的個人空間與角色進行自訂打扮，挑戰像是釣魚大會或尋寶等各式各樣活動，享受一場最悠閒的全新冒險生活——。

而在本作故事背景方面，描述原本與妖精一起在森林裡生活的少女，為了尋找回到故鄉妖精島的妖精好友，因此而來到島上，並與在島上相遇的不可思議妖精莉莉一起在這座島上的城鎮裏展開新的生活！

而在本作自即日起正式展開的預約註冊活動方面，官方將會視預約玩家人數，贈送各式各樣的特典道具讓玩家們領取，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先上官網預約，以免錯失這次領取好運的機會！

．5,000 人突破：200 鑽＋5,000 金幣 ．10,000 人突破：追加 500 鑽＋15,000 金幣＋裝飾轉蛋×1 ．15,000 人突破：800 鑽＋20,000 金幣＋裝飾轉蛋×2 ．20,000人突破：1,500 鑽＋30,000 金幣＋S 確定寵物轉蛋券×1 ．30,000人突破：2,000 鑽＋50,000 金幣＋SS 寵物×1＋裝飾×2

（《幻想農場》遊戲宣傳圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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