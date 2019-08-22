《寶可夢劍．盾》預定今年11月上架　製作人率先公開遊戲影片

日本Pokémon預定於2019 年11月15日在全球Nintendo Switch主機上推出，支援日文／英文／西班牙文／法文／德文／意大利文／韓文／繁體中文／簡體中文等多種語系的人氣收集養成RPG《精靈寶可夢》系列最新作《寶可夢 劍．盾》（Pokémon Sword ＆ Shield／ポケットモンスター ソード・シールド），隨著德國科隆電玩展gamescom 2019正式開幕，Game Freak製作人「大森茂」總監也特地公開一段最新影片，為玩家們介紹這次新舞台「伽勒爾地區」登場城鎮的最新畫面讓玩家們欣賞。

在這次製作人公開的影片方面，除了為玩家們公開在本次遊戲中登場，從事寶可夢極巨化研究的木蘭博士所在的寶可夢研究所等城鎮最新畫面外，還有城鎮中的車站等最新畫面，玩家們還可以利用車站等各種設施來進行移動，一起在這片新舞台進行探索冒險！而在本次遊戲中登場的寶可夢中心，在外觀上也將會與系列玩家們所熟悉的模樣有略微不同，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先確認看看，看這次伽勒爾地區不同以往的全新城鎮模樣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO