PS4《洛克人Zero/ZX合集》明年初推出　PSN錯手釋出 宣傳片看光光

【PS4 Rockman Zero/ZX合集】雖然Capcom最近一兩年有MHW、DMCV、RE2等傑出遊戲表現出色，但另一方面Capcom在「炒冷飯」方面亦不手軟，之前已先後推出原祖洛克人合集和洛克人X今集；而今日（8月27日）更「意外」公開了新的《洛克人 Zero / ZX 合集》。

8月27日、香港PS Store公開了《洛克人 Zero / ZX 合集》（Mega Man Zero/ZX Legacy Collection）的商店頁面，附有一條宣傳影片及多張截圖。此合集將會收錄《洛克人Zero》1~4集以及《洛克人ZX》《洛克人ZX·降臨》上下兩集合共6款遊戲。

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由於只是合集而非重製，畫面方面當然不會像Biohazard RE:2那樣全面翻新成現代畫面，不過亦會增加Filter功能令影像更平滑（當然玩家亦可以選擇原版「起格」圖像來懷舊）。同時也設有美術圖集、音樂播放、劇情鑑賞模式（跌落懸崖不會死亡）以及關卡中存檔點等功能；大體和之前的元祖洛克人合集Mega Man Legacy Collection及洛克人X合集Mega Man X Collection相約。

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有趣在於Capcom自己並未公布此合集，估計Capcom原本打算留在即將舉行的TGS（Tokyo Game Show 東京遊戲展）中才發布，大概是PS Store錯手將商店頁面提前公開了。而現在PS Store的《洛克人 Zero / ZX 合集》頁面已無法訪問。亦由於未有官方正式公布，不排除合集將會登陸更多平台如Steam或Switch等。

網址（頁面現已被刪除）：https://store.playstation.com/en-hk/product/UP0102-CUSA15023_00-MMZZLC0000000001?fbclid=IwAR2Lt_3XVGN9D2RdLJV_mkuElv9aUvACanZC5C99utVL9apLaBDl3Fk6fSo

原網頁已無法進入，想睇《洛克人Zero/ZX合集》預告片？樓下有